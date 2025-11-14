「記憶退化長者」忘記回家的路 警暖心協助平安返家

【警政時報 林家嘉／台中報導】臺中市石岡區一名「記憶退化長者」日前獨自外出後迷失方向，在街頭徘徊不知回家的路。石岡分駐所副所長李進吉、警員幸再華接獲110報案後趕赴現場，發現婦人無法清楚表達身分，只表示自己住在新社，身上也沒有任何證件。員警先將她帶返分駐所安置，並同步向新社分駐所查詢，果然得知家屬正報案協尋，進一步確認其身分為黃姓婦人（32年次）。

石岡分駐所員警在派出所內安撫並協助確認記憶退化長者身分，並通知家屬到場帶回。（圖／記者林家嘉翻攝）

家屬隨後趕到分駐所，兒子表示母親因記憶退化，常在外出後忘記回家，且不願家人陪同。今日外出後遲遲未返家，使家人十分焦急；所幸警方及時尋獲，避免憾事發生，家屬對警方的暖心協助深表感謝。

石岡分駐所副所長李進吉提醒，有記憶退化或疑似失智的長者，家屬務必多加留意其外出情況，可在衣物上標註聯絡方式，或向社會局申請愛心手鍊，以利在長者走失時能夠快速協助返家，共同守護長者安全。

