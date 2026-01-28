記憶體一片紅通通！三大法人85億狂掃「這3檔」巨頭 再砸39億建倉力積電6萬張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導
台股加權指數28日大漲485.9點、漲幅1.5%，最終以32803.82點作收，成交金額為8324.17億元。據證交所盤後公布籌碼動向，三大法人合計買超約300.41億元。觀察三大法人買超前十名，晶圓代工與記憶體大廠力積電（6770）受惠於記憶體缺貨潮持續，記憶體代工漲價，以及成熟製程晶圓需求、價格有望一併上揚等利多消息，再加上先前出售銅鑼廠予美國記憶體巨擘美光帶動之效應，使得28日股價開高衝上漲停，三大法人也砸下39.3億元掃貨6萬1409張。
其餘記憶體大廠同樣因記憶體前景看好而被大舉買超，三大法人豪撒33.6億元入場旺宏（2337）4萬46張，再擲37.8億元入手南亞科（2408）1萬2902張，又捧14億元搶進華邦電（2344）1萬1198張，相關概念股也幾乎呈現一片紅。
根據證交所資料顯示，28日三大法人買超個股前十名分別為：第一名、力積電（6770），買超6萬1409張；第二名、華新（1605），買超5萬6252張；第三名、旺宏（2337），買超4萬46張；第四名、南亞（1303），買超2萬0211張；第五名、中鋼（2002），買超1萬7463張；
接續，第六名、台化（1326），買超1萬4666張；第七名、南亞科（2408），買超1萬2902張；第八名、至上（8112），買超1萬2482張；第九名、華邦電（2344），買超1萬1198張；第十名、大成鋼（2027），買超1萬873張。
◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。
