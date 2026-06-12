記憶體三原廠僅供六成需求 NVIDIA Vera CPU 被迫下調規格出貨

【緯來新聞網】研究機構 TrendForce 最新報告指出，NVIDIA 決定將新 AI 伺服器晶片 Vera Rubin 所搭載的記憶體容量砍半，但此舉並非出於需求下修，而是供應端產能不足。三星、SK 海力士、美光三大記憶體原廠，目前能供給 NVIDIA 的產能加總，指能滿足其需求約 60％，此次規格調整，正是 NVIDIA 在供應受限下的因應之舉。

圖／唐子晴攝影

NVIDIA 的 AI 伺服器採用 LPDRAM 低功耗記憶體，這類記憶體原本主要用於手機，但因功耗低、傳輸速度快，近年已大量導入 AI 伺服器。Vera Rubin 平台原本規劃在每個模組中裝入大容量 LPDRAM，但面對三大原廠的供給能力遠不及需求，NVIDIA 選擇將每個模組的容量砍半，同時增加模組出貨數量，讓有限的記憶體得以分配給更多台 Vera CPU 伺服器，維持整體出貨量與市占率。



儘管三大記憶體原廠都有 2027 年的擴產計畫，但整體增產幅度仍趕不上市場需求成長的速度， TrendForce 強調，這是供應端主導的架構妥協，並不代表 NVIDIA 下修整體記憶體需求。



除了 NVIDIA 之外，其他 AI 晶片業者也開始評估導入 LPDRAM 進一步推升需求。TrendForce 預估，2028 至 2030 年 AI 伺服器對 LPDRAM 的需求將超越智慧手機，成為全球最大的單一需求來源，打破這類記憶體長期以手機為主的市場格局。

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