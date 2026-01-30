記憶體三大DRAM原廠 一圖看懂先進製程大戰

總統賴清德接見美光科技總裁梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）一行，並感謝美光將臺灣置於全球擴產計畫關鍵環節，展現對臺灣的重視與信心。 圖: 擷取自總統府影音/提供

[Newtalk新聞] 全球記憶體產業景氣回溫與AI需求爆發帶動下，三大DRAM原廠全面加速先進製程布局，形成新一波競速賽。分析師葉俊敏一圖解析，以下是三大原廠產業地位與優勢：

SK海力士率先押注第六代10奈米級（1c）DRAM，宣布透過製程轉換與產能重配，目標將整體產能提升近一倍，並把資源優先導向高毛利的HBM與通用型1c DRAM。規劃於2027年第一季達成月產17至20萬片水準，藉此拉開與競爭對手的差距。

三星電子則在量產驗證進度上保持領先，已完成關鍵良率與穩定度測試，確保1c DRAM可順利放量，並以規模優勢鞏固在通用DRAM市場的主導地位。隨著價格回升，三星期望透過成熟製程與先進節點並行，兼顧市占與獲利。

美光方面，將2026年是成長關鍵年，1-gamma（1c）製程預計於該年度會計年度開始出貨，成為推動營運的重要動能。整體而言，在AI伺服器、高效能運算與一般DRAM需求同步回溫下，記憶體三雄的製程轉進與產能布局。

