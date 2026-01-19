記憶體不在美生產將課100％關稅 南亞科：無赴美設廠計畫

美國商務部長盧特尼克日前宣布，不在美國生產的記憶體廠商將面臨100%關稅。（圖：取自Kingston官網）

川普政府可能對沒有在美國生產的記憶體徵收100%關稅，南亞科今天(19日)舉行法說會，總經理李培瑛表示，目前南亞科沒有到美國設廠的計畫，因為目前公司直接銷售美國的占比不大。(請聽AI報導)

李培瑛指出，目前DRAM市況供不應求，各區域需求都很好，尤其以美國與中國大陸較熱絡，美國偏需求高階產品、中國大陸偏消費性應用；日本、韓國需求也強勁。

美國商務部長盧特尼克日前宣布，不在美國生產的記憶體廠商將面臨100%關稅；李培瑛表示，南亞科暫時沒有赴美設廠計畫，將持續評估對美直接銷售佔比的變化，至於台灣取得對美投資免除232關稅配額的條件，台美談判對半導體業的影響，他說「這由台積電魏董事長回應較為合適」。

對於力積電將銅鑼廠出售給美光，計畫在2027年下半年量產DRAM，李培瑛回應，是否會對市況造成影響，還要看量產進度與產能規劃，無法直接評論，但世代設備差異大，製程轉移需設備與時間，預估對今年到明年上半年記憶體業影響不大。(以上新聞楊清緣編輯，AI播報)