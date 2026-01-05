記憶體之亂害到華碩手機？公司：今年確定無新機

華碩傳出要退出手機市場，旗下手機產品都將停產。（圖／東森新聞）





繼時代的眼淚HTC之後，又一個台灣品牌手機要下架了嗎？今年因為記憶體缺貨大漲價，不少終端產品都受到影響，現在就連華碩都傳出要退出手機市場，旗下手機產品都將停產，甚至還爆出裁員，華碩也回應，今年確定不會推出新機。

頂著寒流低溫大排長龍，華碩之前推出AI新機，不少粉絲排隊購買，但這種盛況將成為絕響嗎？傳出華碩將退出手機市場，包括Zenfone系列、ROG電競手機，都將停產走入歷史，不過華碩澄清，2026年確實暫緩手機上市計畫，但後續售後服務、手機相關營運，都將維持現有模式，用戶的權益不會受到任何影響。

廣告 廣告

華碩宣稱，要保留手機事業單位，但同時間卻爆出裁員，也傳出部分手機團隊轉調到AI新業務單位，投入物理AI發展，另外設計人力也大縮編，也就是說，未來已經不太可能再自行設計新款智慧手機，業界就分析，華碩現有的手機庫存，還是會持續銷售，但未來有可能交給代工廠設計製造，持續運營手機事業。

IDC全球硬體組裝資深研究經理高鴻翔：「很多記憶體的廠商，它的產能被AI伺服器所吸走，所以很多低階的記憶體目前的價格會大漲，那特別在上半年，恐怕是沒有機會回降，甚至全年都有可能在很貴的情況之下。」

業界分析，華碩選在2026年淡出手機市場，敲定不推出新機，除了考量手機事業單位，多年來虧損之外，主要原因之一，就是因為近期記憶體缺貨大漲價，若持續推出新機，恐導致手機業務虧損擴大，不過除了華碩之外，另一台灣手機品牌HTC，也逐漸淡出台灣市場，過去一整年都沒有新機上市，重心早已不在智慧手機。

IDC全球硬體組裝資深研究經理高鴻翔：「智慧型手機基本上這個產業，目前產業集中度已經非常的高，前10大廠商已經佔了94%，其中前8大都是陸廠，所以在這個產業裡面，他的競爭是非常地激烈。」

AI需求強勁推升記憶體大漲，手機市場更競爭，法人機構指出，蘋果有高度垂直整合優勢，加上新款摺疊機將在第3季發表，預期iPhone抵抗成本上漲的能力，將會優於安卓陣營，今年手機市場誰能稱霸，大家也都拭目以待。

更多東森新聞報導

華碩AI手機ZenFone 12 Ultra 湧現購機潮

華碩驚傳退出手機市場！官方：2026年暫無新機

iPhone輸了！電池續航排行曝光 華碩擠進前十名

