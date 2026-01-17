記憶體之亂燒到顯卡！專家爆5070TI、5060TI將停產 華碩回應了
由於AI需求大增，導致記憶體大廠三星、海力士與美光紛紛優先投入生產高頻寬記憶體HBM，美光更是在去年開出第一槍，宣布停止消費級市場，記憶體價格水漲船高，短短4個月已經暴漲4倍，如今有專家爆料，顯示卡也受到影響，擁有16G記憶體的RTX5070TI與RTX5060TI將停產，對此華碩也做出回應。
知名電腦硬體評測頻道「Hardware Unboxed」日前發布影片，表示華碩明確表示5070TI、5060TI兩款擁有16G記憶體的顯示卡嚴重短缺，已經將兩款產品列入生命週期結束狀態，不再生產，該頻道指出，詢問澳洲零售商後，業者證實5070TI已經無法叫貨，隨著記憶體價格飆漲，RTX5070TI生產成本大增。「Hardware Unboxed」認為雖然顯卡未來有望回歸，但機會非常渺茫。
對此華碩16日做出回應，表示上述兩款顯示卡並未停產，也沒有列入生命週期結束狀態，部分YouTuber可能獲得不完整資訊導致誤解。但華碩也坦言，這兩款顯示卡由於記憶體因素，供應出現波動，進而影響了生產產量，導致當前能夠供應的數量有限，但絕不意味停產，未來也會持續與合作夥伴密切合作，尋求穩定供應。
記憶體價格近幾個月來價格暴漲，DDR5 32G（16Gx2）從原先僅需3000元出頭暴增至10000元之譜；64G（32Gx2）從原本6000至7000元左右漲價至20000元以上，其中被視為記憶體界精品的芝奇系列，原本6000CL30的64G記憶體，從原本6990元暴漲至27000元，最高階的皇家戟6000CL28 64G，更是從8990漲價至38000元；與此同時固態硬碟（SSD）與傳統硬碟（HDD）也都應聲漲價，1TB的SSD從原先2000多元漲至5000至7000元，2TB則是從4、5000元漲至8000甚至破萬，顯示卡也同樣受到波及，最高階的RTX5090目前通路商都已經缺貨，甚至謠傳將調漲2000美元，也就是售價將達到15萬台幣以上。
DIY玩家哀鴻遍野，抱怨如今只想組中階電腦，就需要花到7至8萬，且由於電腦最不可或缺的就是記憶體與硬碟，揶揄「會不會以後文書機都組不起」。
