記憶體之亂！ 美光曝最大困境：恐缺到2028





全球AI熱潮持續升溫，記憶體需求也隨之攀升，記憶體大廠美光科技（Micron Technology）表示，即使美光已決定擴建晶圓廠，但依然須完成客戶複雜的認證流程以及保證良率，因此記憶體短缺的局面有可能到2028年才會有實質性的緩解。

根據《WCCFtech》報導，美光科技的行銷副總裁摩爾（Christopher Moore）在採訪中指出，雖然美光近期盡力迎合消費者需求，但像美光這樣的公司幾乎沒有時間調整供應線；目前最大的問題是，當客戶需要多種容量規格的模組時，例如Apple同時下訂8GB、12GB、16GB的訂單，工廠需要繁切換產線設定，導致進一步降低生產效率。

摩爾提到，隨著AI熱潮，從單一DRAM世代轉換的需求比以往更大，考量到客戶的運算需求，美光調整新設備與生產機制將變得更頻繁，再加上客戶在技術與良率上對完美的要求，美光的晶圓廠擴建計畫恐怕要到2028年才會帶來實質影響。

報導分析，從一般消費者角度來看，DRAM短缺的情況短期內不會消失，美光目前專注於晶圓廠建設、DRAM製程進步及供應鏈措施，以確保DRAM的穩定供應，但這些努力的「成果」將需要很長時間才能讓大眾看到。

