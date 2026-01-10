【記憶體之亂】AI惹的禍？ 你各位「無差別消費電子降規」時代來了!

SanDisk記憶體示意圖。取自pexels



AI霸主輝達瘋狂推進軍備賽，引爆記憶體價格失控，雙面刃提前顯現！記憶體的超級循環派對，連AI教父黃仁勳也將深受其害，供需缺口今年無解下，手機、PC和消費終端，甚至伺服器全數喊漲，華碩退守手機市場、大立光示警規格升級放緩，品牌廠深怕漲價太高賣不動，未來消費電子將進入「無差別降規」時代！

日系外資最新預估，AI驅動的需求將從高頻寬記憶體（HBM），擴散至伺服器DRAM和資料中心領域推動， 其中，DRAM今年市場規模將達2750億美元，年增94%；NAND市場將達1500億美元，年增102%，推動今年整體產業翻倍成長，呈現史詩級首見。

記憶體位元需求成長同步看增，DRAM 年增21.7%、NAND年增19.5%。且ASIC客製化晶片崛起，將成為繼GPU後驅動HBM的第二成長引擎。在供需缺口今年無法填補，位元需求均逾5%的狀況下，不管DRAM或是NAND急漲態勢都會維持，DRAM恐漲逾5成，NAND上半年也有三成漲幅。

但日系外資也點出記憶體的超完美風暴，引爆面臨三大風險，包括：資料中心的電力供應瓶頸、AI資本市場泡沫化、終端需求放緩。三大風暴風險，其實早已經浮現。

三星失控式量價齊升 掀開記憶體最強賣方市場

三星日前公布第四季初步財報，營收預計達93 兆韓元，年增約 23%。營業利益爆增200%至20 兆韓元，創下歷史紀錄。AI 伺服器需求，推升記憶體（DRAM、NAND）價格，三星轉向高利潤 AI 記憶體產品，導致供需失衡。三星透過失控式的量價齊升，宣告記憶體晶片最強賣方市場的到來。

記憶體股群魔亂舞多被關禁閉 投資人賺到了?

記憶體全產品齊漲，讓資金蜂擁搶進記憶體族群，台股近期也出現籌碼過熱，引來主管機關關注，目前記憶體股遭處置個股已多達7檔，包括華邦電（2344）、南亞科（2408）、晶豪科（3006）、力積電（6770）、威剛（3260）、群聯（8299）和旺宏（2337）其中南亞科、晶豪科皆為二次處置，改採每20分鐘人工撮合一次， 但記憶體族群已成為處置股大本營了，處置股交易方式改變，對於投資人較為不利。

華碩退守手機市場、realme回歸OPPO 只有大廠還能玩

記憶體開春就重擊科技業！華碩日前證實，今年暫無推出新機種計畫，但手機營運、產品維護、升級和保固都會持續進行，中國品牌realme也結束獨立品牌身份，正式回歸母集團OPPO體系，成為與OnePlus並列的子品牌，台灣市場，由於 OPPO 與 realme 同樣由新茂環球獨家代理，整體服務不會受到影響。

從手機開年整併消長，已可見到記憶體飆漲後遺症的端倪，光學鏡頭大廠大立光先前日前法說會，記憶體也成為必考題。大立光董事長林恩平就坦言，記憶體上漲，手機鏡頭規格升級可能暫緩，小客戶會繼續沿用舊有的鏡頭規格。換言之，小廠很難玩下去。

最糟的劇本就是消費電子全數降級 不敢漲價只能閹割

記憶體漲翻天，讓輝達顯卡衝到12萬，連AI教父黃仁勳也鬆口擬重啟「舊款GPU」救場。但事實上今年消費換新機意願早已急凍！NB通路1月初已齊漲漲幅已達10%，本來Windows 10換機想衝一波，但AI Copilot+至少需要16GB RAM起跳，漲價還是其次，重點是缺貨的窘境。

手機品牌華碩變相宣告棄守手機市場，大廠蘋果還能固樁，但Google Pixel 11系列會不會縮水改12GB RAM就值得關注了。換言之，未來消費者可能買到又貴又被閹割的消費性電子商品，無差別降規時代已來臨。

