記憶體仍是主流！大摩力挺產業 反轉還太早

▲大摩預估，記憶體產業目前為止本輪循環只走了兩個季度，「要談反轉現在還早」。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 記憶體族群仍是台股主流！摩根士丹利（大摩）力挺記憶體產業，指出無論DDR4、DDR5或NAND，市場供需皆存在巨大缺口，大摩更預估，通常記憶體產業循環需要橫跨四至六個季度，而到目前為止本輪循環只走了兩個季度，「要談反轉現在還早」。大摩也看好南亞科，未來幾季營收將出現強勁的季成長，給予南亞科目標價198元。

摩根士丹利證券說明，市場疑慮DDR4是否出現大規模擴產，大摩不僅給出否定答案，更強調，三大廠目前均將資源優先投入HBM4／HBM3e，長鑫存儲亦以HBM3e／DDR5為主，若要逆向增加DDR4供給，不僅需重新調整電路設計，也需要重新配置設備，成本與時間都不具吸引力，也就是說，市場對三大記憶體廠或長鑫存儲可能擴充DDR4產能、或延長DDR4產品生命周期（EOL）的擔憂，都不必要。

大摩強調，記憶體循環從來不是以單一季度或年度為單位，通常是一個跨越四至六個季度的產業周期，相較目前僅走過約兩個季度，顯示循環仍處於早期階段。受到AI需求強勁推動，本輪DDR4結構性供給短缺與價格調升幅度前所未見，大摩認為，DDR4合約價仍有大幅上漲空間，甚至可能較谷底上漲數倍。同時，由於DDR4 16Gb通路庫存幾乎為零，現貨價也具備上行潛力。

另一方面，大摩近日出具最新南亞科報告，將南亞科的股票評級維持在「增持」，同時對產業展望維持「具吸引力」。大摩表示，儘管大多數PC和伺服器產品已經加速轉向DDR5，但主要終端消費市場仍以DDR4為主。

由於強勁的客戶需求，南亞科已將部分DDR3產能轉換至DDR4，預期2026年DDR4的供應仍會非常吃緊；截至目前為止，DDR5則佔南亞科總出貨量中的10%。

大摩預期，南亞科2026年預估股價淨值比可達2.9倍，高於2015年以來平均水準，隨主要記憶體大廠陸續退出DDR4市場，未來供給驅動的上行周期可望使南亞科成為受惠者，有助緩解長鑫存儲（CXMT）帶來的競爭壓力。

大摩看好南亞科未來幾季營收將出現強勁的季成長，大摩給予南亞科目標價198元，仍有極大的成長空間。

