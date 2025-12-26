記憶體供不應求「準備明年進軍DRAM市場」？ 華碩回應了

華碩今（26）天澄清，該公司並沒有要投入晶圓廠的計畫。（圖：華碩臉書）

人工智慧（AI）熱潮帶動記憶體晶片需求大增，記憶體缺貨漲價衝擊終端產品，外媒wccftech報導，華碩正計劃採取一項極具野心的策略，就是直接進軍DRAM製造領域。根據市場傳聞，華碩預計最快將於2026年正式投產，對此，華碩今（26）日澄清，並沒有要投入晶圓廠的計畫。

根據wccftech報導，據傳華碩將於2026年進軍DRAM製造領域，這將確保其PC產品線擁有穩定的記憶體供應。目前的記憶體危機已經影響到PC產業，而品牌商對此束手無策。大多數製造商已經提高了產品價格，而記憶體短缺將導致未來幾年產品交付延遲。

wccftech指出，伊朗科技媒體Sakhtafzarmag指稱，華碩計畫大規模進軍DRAM市場，最快可能在2026年實現。這家媒體先前曾準確爆料超微（AMD）和英特爾的CPU相關資訊。不過，wccftech建議讀者對這項消息持保留態度。

報導提到，據稱如果記憶體價格和供應無法恢復正常，華碩計劃在2026年第2季末前建立專門的DRAM生產線。報告預測，記憶體短缺將持續到2027年底，甚至可能延續到2028年。華碩作為全球最大的PC廠商之一，確實有能力進入DRAM市場，但即便如此，專門建立一座DRAM生產工廠也是一項巨大的挑戰。

華碩今日回應，該公司並沒有要投入晶圓廠的計畫。面對記憶體缺貨漲價，華碩共同執行長胡書賓日前表示，每一家節奏都不太一樣，還是要看通路客人跟消費者狀況，且每家廠商進貨成本也不太一樣，所以每家品牌發動漲價時機也不同，但品牌商「還是要適度反映（成本），這是免不了的。」

胡書賓強調，華碩會依據市場動態變化，來決定一個最適合的漲價時機，非常機動的調整產品組合跟售價。針對PC業界開始更改設計，藉此應對記憶體缺貨漲價。胡書賓解釋，華碩從入門、中階到高階產品線有不同組合，而每個項目裡可以有不同CPU、記憶體還有其他一些規格，都可以有比較機動排列組合。