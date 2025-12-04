記憶體供給緊缺嚴峻 創見：仍致力減緩衝擊

▲記憶體缺貨、漲價潮嚴峻，創見今（4）日強調，與多家上游夥伴簽訂長期供應協議（LTA），雖吃緊但仍致力減緩市場衝擊。（圖╱創見資訊提供）

[NOWnews今日新聞] 記憶體缺貨、漲價潮嚴峻，且狀況似乎未趨緩。記憶體模組廠創見傳出寄給客戶緊急通知，指NAND供應商SanDisk、三星等供給量銳減甚至已零出貨，恐短缺至少3到5個月。創見今（4）日緊急強調，長期與全球主要供應商保持良好合作關係，並與多家上游夥伴簽訂長期供應協議（LTA），雖吃緊但仍致力減緩市場衝擊。

根據創見在發給客戶的信件中指出，公司上週收到SanDisk與三星通知，兩大記憶體廠原本即將到來的交貨已被推遲，使得創見本季晶片分配量大幅減少，從10月以來一直未收到任何新的晶片。

創見指出，市場正面臨DRAM和NAND Flash嚴重短缺，本季因主要雲服務提供商擴大部署資料中心驅動下，對記憶體需求不斷增長，導致記憶體供應惡化，所有主要記憶體製造商都優先供貨部分客戶，現縮供給並導致記憶體價格上漲。

創見透露，公司被告知上週成本大漲50%至100%。價格上漲趨勢仍在持續，且步伐極快，達到不正常的百分比，而這波供應鏈的混亂至少持續3至5個月。

法人指出，創見發出的通知信極具震撼性，意味記憶體市場已缺貨到「令人難以想像」的狀況。

對此，創見今日也對外說明，指出公司長期與全球主要供應商保持良好合作關係，並與多家上游夥伴簽訂長期供應協議（Long-Term Agreement,LTA）。雖然近期上游供應商面臨產能緊縮、供貨吃緊，各原廠仍承諾將盡最大努力確保創見的供應量，以降低對客戶的影響。

創見強調，儘管記憶體市場價格持續攀升，公司仍與客戶保持密切溝通，致力減緩市場變動所帶來的衝擊，與客戶共同度過這段挑戰期。針對既有合作客戶，將持續努力滿足需求並維持穩定出貨。

創見表示，始終秉持穩健經營的理念，並持續與供應鏈夥伴、國際原廠及全球客戶保持緊密合作。未來，創見也將持續深耕技術研發、提升產品品質，與客戶及合作夥伴攜手前行，迎接下一階段的成長與機會。

