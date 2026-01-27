記憶體供貨有望紓緩？美光砸240億美元在新加坡擴NAND產能 業界曝缺貨情況

美光宣布以240億美元於新加坡擴NAND產能。圖為美光新加坡NAND工廠。（美光提供）

美光科技今日為其位於新加坡現有NAND製造基地內的先進晶圓廠舉行動土儀式。這座新廠代表了美光在未來10年內約240億美元的投資計畫，最終預計會有70萬平方英尺的無塵室空間。該廠將於2028年下半年開始投產，協助美光滿足因AI及數據中心應用快速擴張而激增的NAND市場需求。

因應全球因AI和資料中心快速擴張而大增的NAND需求，記憶體大廠美光表示，將以240億美元於新加坡增加NAND產能。

美光指出，此先進晶圓廠投資將創造約1,600個工作崗位。結合先前HBM廠帶來的1,400個職位，美光的擴張計畫將累計提供約3,000個新職缺。這些職位將專注於晶圓廠工程與營運，整合 AI、先進機器人及智慧製造技術。

據了解，新加坡是美光生產NAND Flash的生產重鎮，有超過9成的NAND Flash產能都在新加坡廠，在AI帶動NAND Flash需求全面爆發下，美光決定加速新加坡產能擴張，預計在2028年下半年開始投產。

業界人士透露，過去兩年來，HBM太好賺，反而NAND不好賺讓投資逐年減少，產能增長率有限，而在需求方面，隨著雲端服務供應商（CSP）要透過高價買的GPU變現，訓練完後需要進行推論，大舉購買SSD（固態硬碟）來使用，「記憶體供應非常緊張。」



