記憶體傳長鑫低價甩賣 記憶體遭大屠殺 大摩打臉「沒這回事」





繼長江存儲後，市場又傳出中國記憶體大廠長鑫（CXMT）將以大幅拋售低於市價的DDR4，受此消息影響，3日記憶體類股華邦電、南亞科、旺宏、力積電等集體開高走低，盤中一度打到跌停，引發投資人擔憂。對此，摩根士丹利表示，長鑫目前已不再提供DDR4產品，該公司僅提供代工服務，引此不會有降價拋售DDR4的情況發生。

摩根士丹利在最新的報告中指出，長鑫存儲目前已不再直接提供DDR4產品，該公司僅提供代工服務，以支持兆易創新（GigaDevice）的DDR4與LPDDR4產品，根據兆易創新近期發布的初步財報顯示，由於價格上漲，其2026年上半年向長鑫存儲採購DRAM的金額較去年同期有所增長。因此將持續看好研究範圍內的舊型記憶體業者，重申華邦電（2344）為首選股。

此外，針對長鑫低價售出DDR4的傳言，前台積電工程師、具18年操盤經驗的基金經理人沈萬鈞也向《東森財經新聞》記者表示，「沒有那麼嚴重。」

（封面圖／東森新聞）

