記憶體價格漲太兇 日媒曝華碩等台主機板大廠銷量腰斬

記憶體價格近來飆漲，據傳已導致華碩等台灣主機板大廠銷量最多下滑五成，迫使這些業者下修銷售目標。

日本個人電腦（PC）零件資訊網站GAZ:Log報導，受供給短缺影響，DDR5記憶體價格短短數月翻漲一至兩倍。DDR5記憶體是組裝新電腦不可或缺的零件，這類基本零件價格大漲已導致主機板銷量驟降。

根據博板堂取得的資訊，華碩、微星和技嘉等台灣大型主機板製造商各地區代理商，回報的主機板銷量比去年同期下滑四至五成。這些業者已決定調降2025年11月和12月銷售目標，並計劃大幅調整未來銷售策略。

DDR5記憶體價格上漲預料也會影響中央處理器（CPU）銷售，目前CPU銷量也可能遠低於去年同期水準。目前還不清楚這種情況會持續多久，許多業者最近已開始把DDR5 RAM套件與主機板搭售，但這種銷售模式無益於已有主機板的用戶。

