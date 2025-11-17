記憶體價格漲翻天 「2產品」慘了 集邦：恐進一步下修





全球記憶體價格強勢上行，正對消費性電子市場造成前所未見的壓力。根據市調機構集邦科技（TrendForce）最新調查，2026年宏觀經濟疲弱、地緣政治干擾及通膨持續升溫，已讓消費需求承受考驗；如今記憶體步入強勁上行週期，更推升整機成本（BOM cost），迫使品牌上調終端售價。基於多重不利因素，集邦宣布大幅下修2026年智慧型手機與筆電生產預測，手機由原預估小增0.1%改為年減2%；筆電則自增長1.7%下修至年減2.4%。此外，若記憶體供需失衡加劇，出貨數據仍可能進一步下修風險。

報告指出，2025年智慧型手機的成本壓力將由DRAM（動態隨機存取記憶體）帶頭推升。預估 2025年第四季DRAM合約價較去年同期暴漲超過75%，以記憶體占整機成本約10%至15%計算，將使2025年整機成本墊高8%至10%。隨著DRAM與NAND Flash（快閃記憶體）價格持續攀升，明年整體成本恐在今年基礎上再增長5%至7%，或者更甚。對利潤本就有限的低階機種而言，品牌端勢必要調降低階產品比重，並全面調整售價維持獲利。

集邦更警告，由於記憶體供應仍偏緊，小型智慧型手機品牌取得資源的難度大幅提升，恐引發市場新一輪洗牌，使「大者恆大」趨勢更加明顯。

筆電市場方面，記憶體大漲同樣帶來沈重衝擊。今年記憶體漲勢出現前，筆電中DRAM與NAND Flash成本合計約占10%至18%。隨著價格連續多季攀升，記憶體在整機成本中的比重恐突破 20%以上。若品牌選擇將成本轉嫁，預估2026年筆電售價將普遍調漲5%至15%，造成需求明顯降溫。

報告指出，低價位筆電市場將對價格變化高度敏感，恐出現延後換機或轉向二手市場的現象；中價位市場換機動能也將顯著放緩，企業與家庭用戶將延長設備使用周期。即使高階市場相對具韌性，創作者與電競玩家仍可能被迫降低規格以控制預算。

整體而言，記憶體價格持續上漲，將使筆電產業面臨成本上升、需求疲弱與通路壓力擴大三重挑戰。集邦建議品牌在規格調整、庫存運作與通路補貼間取得平衡，以降低對銷售與毛利的衝擊。

至於可視為PC外圍延伸的監視器，由於使用小容量記憶體，受直接漲價影響有限。然而，若 PC終端售價大幅調整導致整體出貨下滑，監視器也將遭受連帶衝擊。集邦已將2026年監視器出貨預期由原先小增0.1%下修為年減0.4%。

