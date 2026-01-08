記憶體價格狂漲！陸媒爆：1盒可買上海1套房

記憶體價格飆漲，陸媒報導，一盒100根要價500萬人民幣，堪比上海1套房。示意圖，路透社資料照片



由於人工智慧（AI）熱潮推動全球半導體需求飆升，記憶體價格水漲船高。據陸媒報導，海力士和三星256G DDR5記憶體1盒價格將近500萬人民幣（約台幣2255萬元），堪比上海1套房，引發討論。

《界面新聞》昨（1/7）報導，第三方購物平台顯示，海力士和三星的 256G DDR5伺服器記憶體1根超過4萬元人民幣（約台幣18萬元）有的甚至將近5萬元人民幣，如果按照1盒100根計算，價格將近500萬元。業界人士形容，「已經超過不少上海房產」。

TrendForce 集邦咨詢發布的記憶體現貨價格趨勢報告提到，2025 年9月初以來，DDR5內存2Gbx8 顆粒現貨價格大漲307%，DDR4 1Gbx8也漲了158％，DDR4 1Gbx8 3200MT/s在11月12日至11月18日價格漲幅達4.75%。PCPartPicker 的數據顯示，今年來DDR4與DDR5已漲價2至3倍。

記憶體價格上漲，影響範圍無遠弗屆，半導體龍頭輝達（NVIDIA）顯示卡價格居高不下，旗艦級RTX 5090顯示卡在部分零售通路已經達到4000美元（約台幣12.6萬元），執行長黃仁勳透露，會研究重啟過去被封為「神卡」的GeForce RTX 3060生產線。

