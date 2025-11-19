記憶體價格狂飆 中國安卓手機喊漲

（中央社台北19日電）全球爭建人工智慧（AI）資料中心，造成記憶體晶片供應吃緊，價格持續狂飆。中國手機製造商近期推出新機已調漲價格，雖然抱怨記憶體漲太多，依然千方百計搶貨。分析指出，中國安卓手機勢必持續漲價，蘋果手機相對調漲壓力小。

今年記憶體價格飆升，已衝擊全球消費電子市場，其中又以智慧手機、平板電腦、筆記型電腦必備的低功耗雙倍資料速率記憶體（LPDDR）缺貨漲價衝擊最大。

綜合中國經營報、36氪、前瞻網等陸媒報導，以三星LPDDR 4X為例，分別在今年3、4月份和10月份各迎來一波大漲，從原來的6美元報價一路飆升至25美元，漲幅高達3倍。此外，更先進的LPDDR 5今年也有同等的漲幅，甚至在11月份直接暫停報價。

報導指出，當前記憶體處於賣方市場，過去手機廠商與記憶體廠的協作方式是，手機廠商按照每季規劃給記憶體廠下單。如今，這些需求不一定能被全部滿足，比如，某手機大廠近期在彙報需求後，直接被記憶體廠砍掉三四成。

中國記憶體行業人士說，「現在不是看手機廠商你有多少需求，而是看三星、海力士有多少貨可以劃給你」。

紅魔遊戲手機產品總經理姜超近期發文稱，記憶體行業價格飆升，近期沒閒著，一直在和供應鏈同事「催料」。

面對上游壓力，小米10月底推出Redmi K90標準版定價人民幣2599元（約新台幣1萬1435元，下同），比上一代K80調漲300元，引發市場議論。小米集團總裁盧偉冰在回應時坦言，今年記憶體市場價格上漲比預期要高得多；小米創辦人雷軍更抱怨記憶體「漲價實在太多」。

小米在9月25日發表17系列旗艦手機，雖然標準版定價4499元（12GB+256GB），與上一代小米15保持一致，但記憶體高配版價格上調。

另一安卓手機大廠OPPO，10月22日發表Find X9系列旗艦手機，也較前一代調漲200至300元。

報導提到，近日傳出多家手機廠商已經暫緩本季的記憶體晶片採購，小米、OPPO、vivo等廠商相關庫存普遍低於兩個月，部分廠商的動態隨機存取記憶體（DRAM）庫存低於3週，還在猶豫是否接受記憶體大廠接近50%漲幅的報價。

對此，相關手機廠商均以「沒有回應」為由迴避置評。多名行業人士及分析師表示，手機廠商暫停採購記憶體晶片的可能性極低。

TrendForce集邦諮詢分析師黃郁琁表示，暫停採購記憶體晶片無異於主動放棄市場份額。她認為，面對高昂的成本壓力，智慧手機品牌更可能採取的策略是上調終端產品售價，以覆蓋不斷攀升的成本，維持公司營運。

市調機構國際數據資訊（IDC）中國研究經理郭天翔預估，記憶體帶來的成本大幅上升，可能會導致高階旗艦手機繼續漲價；中階產品漲幅會小點，但會導致部分使用者換機需求延後；低階產品壓力最大，已沒有降本空間，可能會減少產品線和出貨量。

郭天翔預計，2026年的手機產品由於成本限制，可能會在很多地方降配，整體產品升級幅度可能不會很大。

相較於中國安卓陣營手機喊漲，蘋果iPhone手機調漲壓力較小。

陸媒快科技指出，一直以來，iPhone手機的不同記憶體版本價格差距是手機廠商中最大的，以iPhone 17 Pro Max為例，1TB版本和2TB版本就相差4000元。

報導說，如果放眼整個iPhone陣營，一倍的記憶體相差，蘋果也基本可以做到至少兩倍於安卓廠商的價差，更關鍵的是不少用戶還會欣然接受。（編輯：楊昇儒/邱國強）1141119