記憶體價格狂飆！陸多家車企高層示警供應危機

全球記憶體晶片價格持續飆漲，影響範圍從消費電子擴散至汽車產業。大陸理想汽車、小米集團、蔚來、長安汽車、深蘭汽車等多家車企高層近期均公開示警，記憶體成本壓力已導致每輛車增加數千元人民幣的成本。

有研究機構指出 記憶體市場已進入「超級牛市」階段。 （示意圖／unsplash）

據《紅星資本局》23日消息，市場研究機構TrendForce數據顯示，2025年9月以來，車用DDR4與DDR5記憶體價格累計漲幅分別突破150%、300%。該機構預估，2026年第一季度，包括HBM在內的DRAM平均價格將環比上漲50%至55%。另一研究機構Counterpoint Research報告指出，記憶體市場已進入「超級牛市」階段，預計2026年第一季度價格將再漲40%至50%，第二季度續漲約20%。

蔚來董事長李斌向媒體表示，記憶體漲價已成為今年最大的成本壓力，這是關乎全行業的大事。小米集團董事長雷軍在直播中提到，記憶體價格按季度上漲，上季度漲幅達40%至50%，據說2026年第一季度還要繼續漲。深蘭汽車董事長鄧承浩在1月21日晚間直播中也指出，當前每輛深蘭汽車的生產成本已較此前上漲數千元，主要源於動力電池與車載記憶體晶片兩大核心部件的價格波動。

2025年12月，理想汽車供應鏈副總裁孟慶鵬在2025第十屆新汽車技術合作生態交流會上預警，2026年汽車行業可能面臨記憶體晶片供應危機，滿足率或許不足50%。長安汽車總裁趙非也提到，記憶體、智算等各類晶片都可能遭遇「黑天鵝」。

多家權威機構預測，記憶體供應短缺將持續至2027年。 （示意圖／unsplash）

這波漲價潮主因是AI產業對記憶體的龐大需求。TrendForce預計，到2026年，傳統數據中心和AI數據中心將消耗所有製造商生產的高端記憶體晶片70%以上。全球主要生產廠商三星、SK海力士、美光科技合計占據全球九成以上市場份額，且短期內不太可能大幅擴大DRAM產能。

李斌曾表示，汽車行業今年要和AI算力中心、手機等消費電子搶記憶體資源，根本搶不過，人家都是上千億美元的投資規模。《財聯社》報導，富國銀行分析師指出，汽車行業在全球DRAM市場中所占份額不到10%，使該行業處於劣勢，因為晶片製造商會優先考慮利潤更高的客戶。

多家權威機構預測，記憶體供應短缺將持續至2027年，SK海力士更警告稱DRAM供應短缺狀況將持續至2028年。多位新能源車企內部人士向《紅星資本局》證實，車企目前確實面臨記憶體成本壓力，但大多在自行消化，暫未因記憶體原因調漲售價。

