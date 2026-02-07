記憶體價格瘋漲 3大供應商「出招」奪下話語權

三星等記憶體巨頭，正將記憶體合約期限縮短，出現「結算後定價」的概念。（圖／pixabay）

韓媒6日引述消息人士透露，記憶體循環漲價甚至改變公司之間供貨合約的模式。三星、SK 海力士與美光等記憶體巨頭，正在推行一種新型合約模式，將合約期限縮短，出現「結算後定價」(Post-Settlement Price) 的概念。

過去DRAM、NAND等記憶體產品的合約大多在供貨開始時就把價格談定，之後就算市場行情劇烈波動，通常也只會在季度談判時做小幅調整，變動幅度大多落在正負10％左右。對買方來說，這是一種「價格可預期」的機制。

廣告 廣告

隨著記憶價格飆升，三星、SK 海力士與美光等巨頭都已簽署過這種方式的合約，包括將合約期限縮短，還透過罕見的「結算後定價」的方式簽署契約。合約期限縮短是將原本偏長期、甚至一年以上的供應合約，正被改成單季、甚至單月重新議價。

買方原本希望簽兩年、三年來確保AI基礎設施擴建所需的穩定供貨，但在庫存緊、價格漲的環境下，供應商更傾向把合約切短，保留更大的定價彈性。即使供貨已經完成，價格也不算完全結束。供應商可以在供貨結束後，依照當時市場行情重新計算差額，要求客戶追加付款。

韓媒說明，如果DRAM合約價是100韓元，一年後市場價翻倍到200韓元，客戶就必須再補100韓元差價。市場人士認為，供應緊張與價格波動正在快速改寫記憶體產業的議價結構，過去由買方主導的局面已出現明顯翻轉，市場正逐步轉向供應商掌握主導權的賣方市場。

根據《日經亞洲》報導，美光、SK 海力士與三星更嚴格地審查客戶訂單，要求揭露最終客戶與訂單量，以避免囤貨或超額預訂進一步推升市場失衡。市場人士指出，這代表供應商不僅在價格上掌握更大主導權，也在供應分配上擁有更強話語權，記憶體市場的權力結構正在快速重組。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

《世紀血案》改編林宅血案！李千娜喊「沒那麼恐怖」 網灌爆臉書急刪文

打入HBM供應鏈報喜！ 「這檔」獲美光訂單股價黑翻紅

102歲人瑞娶看護惹議！遭疑神智不清 鄰居曝真實情況