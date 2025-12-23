記憶體價格飆升承壓 分析師：恐抑制筆電、手機市場

研調機構示警，記憶體價格飆漲，正逐步反映到終端市場，記憶體缺貨與漲價恐延續至2027年。分析師認為，在供需結構尚未改善前，預估記憶體價格將持續上揚，也恐進一步影響筆電、智慧型手機等終端消費市場。

根據研調機構IDC報告，受到記憶體缺貨漲價潮影響，恐對設備製造商及終端用戶產生連鎖反應；隨著成本壓力增長，恐怕影響筆電、智慧型手機市場，業者面臨生產成本升高以及買氣下滑雙重打擊。

其中，安卓系列中低價機型恐怕必須透過漲價因應成本，預估平均漲幅約在3％至8％不等；此外，由於AI PC需要配置更多記憶體，記憶體短缺恐影響AI PC產業成長態勢。

證券分析師翁偉捷指出，記憶體價格已出現明顯漲幅，恐抑制明年筆電、PC與手機市場。除非消費性電子價格出現明顯優勢，否則較難真正帶動換機潮。他說：『(原音)目前記憶體的報價已經非常、已經出現非常大的漲幅，當然對於不管是NB、PC還是在手機的這個需求都會有一些壓抑的狀況，畢竟目前消費者的消費意願普遍不太高的，除非在價格上面有一定的優惠，才有可能會促成這個換機潮。』

他指出，本波漲勢源於部分業者退出生產DDR4與DDR5等產品，導致記憶體市場供需失衡。在結構性問題未解決之前，記憶體市場短期仍將處於高價循環。若明年台廠擴產動作有限，供給端仍跟不上需求，明年記憶體價格將維持高檔態勢，甚至不排除持續至2027年。

展望消費性電子市場，翁偉捷認為廠商正面臨兩難，若調整終端售價，恐影響消費者的購買意願；但若不反映成本，將壓縮獲利空間。因此，廠商多半採取審慎觀望態度，在市況尚未明朗之前，業者可能短期內選擇自行吸收部分成本，等待市場回溫後再調整售價。(編輯：宋皖媛)

