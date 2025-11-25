記憶體價格飆漲傳AMD已通知品牌至少調漲10%顯示卡價格

受到AI硬體加劇運算產業對記憶體、儲存顆粒的需求，現在無論記憶體或是SSD都呈現明顯的漲價，經濟日報表示根據內線消息，AMD已經通知顯示卡品牌夥伴將繼2025年10月後進行第二次價格調整，漲幅至少10%以上。

雖然AMD的Radeon RX 9000系列相當吸引玩家注目，尤其Radeon RX 9070 XT更以出色的性能廣獲好評，但自2025年初上市以來不是缺貨就是嚴重溢價，好不容易在2025年末歐美出現大致與建議售價相同的售價，預期有助AMD自NVIDIA手中搶回些許市占，但一旦漲價競爭優勢又會被消弭。

目前記憶體的缺貨潮來自AI運算產業對於記憶體的需求激增，但是記憶體產能仍跟不上需求，相較消費市場，專業市場具有更好的利潤，即便是顯示卡也由於有用於專業與加速運算的孿生版本，記憶體恐怕也是優先供應給高利潤的專業卡使用，最終記憶體價格調漲後，也導致消費級產品成本增加。

