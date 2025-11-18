記憶體價格飆漲苦到台灣代工廠？專家點名5大廠：小心低接又跌到18層地獄

在AI需求激增與供應端收縮的雙重夾擊下，全球記憶體市場包括固態硬碟（SSD）、動態隨機存取記憶體（DRAM）與機械硬碟（HDD）報價強勢上漲，全球大缺貨。不過，財經作家狄驤發文指出，在記憶體價格飆漲下，成本侵蝕利潤，最終苦到的就是代工廠。狄鄉也點名這5家台廠直言，市場眼睛是雪亮的，誰更能轉嫁成本，從盤勢強弱就能看出來，投資朋友需要留意的風險，避免低接後又跌到18層地獄。​

狄驤表示，回顧2016年的資料中心熱潮，當時記憶體價格也是迅速上漲，而從歷史經驗顯示，記憶體價格走高約6個月後，代工族群的本益比就會一路下修，廣達、緯創、仁寶、和碩與鴻海都逃不過，主因是記憶體成本侵蝕利潤。

狄驤指出，大摩的模型顯示，如果代工廠不採取任何對沖措施，記憶體晶片每上漲10%，代工廠的毛利率就會下降45到150個基點。2016年代工廠們試圖轉嫁成本，依然無法抵銷毛利衝擊，導致多數公司毛利率連續下滑整整一年。



狄驤強調，這次的記憶體狂潮比2016年更誇張，過去兩個月DRAM價格飆漲260%，NAND自年初以來上漲超過50%。當然，代工廠目前的狀況也跟2016年不一樣，代工廠面對的客戶不同，轉嫁成本能力也天差地遠。



​狄驤點名5大台灣代工廠，第一，鴻海的雲端網路產品營收佔比達42%，成為最大營收來源。第二，廣達伺服器營收大約70%，預計比重還會持續提升。第三，緯創的伺服器營收也持續提升，伺服器/網路佔比高達70%以上。第四，仁寶非PC營收只有約25%，伺服器營收佔比僅個位數。第五，和碩的伺服器營收佔比約10%，目前還是以手機業務為主。

​狄驤強調，市場眼睛是雪亮的，誰更能轉嫁成本，從盤勢強弱就能看出來。最近台美股都偏弱，許多投資人都想把握低接好機會，但企業股價不一定是愈低愈好，股價位階低勢必有其原因，這是投資朋友需要留意的風險，避免低接後又跌到18層地獄。

