記憶體價格飆漲 好市多賣場祭防賊新招

全球電腦記憶體（RAM）短缺，價格也跟著大飆漲，為因應日益猖獗的相關竊盜案件，美式賣場好市多（Costco）祭出防賊新招，店頭展示的電腦主機刻意拔走記憶體，形成只有風扇運轉、RGB燈效發光的奇妙畫面。

網友在Reddit論壇分享照片，好市多賣場貨架上多部在售的電腦機箱通電運作，但主機板記憶體模組卻全面拆除，部分型號連顯示卡都沒裝，僅空機陳列，以防範失竊風險。

根據美媒《Wccftech》報導，近月RAM價格因AI伺服器需求大增而持續暴漲，目前市面上價格已飆漲4到5倍，相關竊案屢傳，為防止商品失竊，好市多的防範措施是將展示整機內的模組移除，過去針對顯示卡（GPU），現在範圍則擴大至記憶體。

該措施並非單一分店實行，網友也分享除了Costco，還有其他大型零售商也比照辦理，展示電腦主機上都缺少記憶體或GPU，用來出售的完整主機則連同RAM、顯示卡等高價零件一起鎖在倉庫，如同過去GPU挖礦潮的作法。

Costco門市職員表示，他們拍到監控畫面中，有疑似外送代購平台送貨員順手牽羊，把記憶體拆了就走，由於外送員不需會員資格就可入場，成為安全管理的漏洞，讓門市不得不採取該措施。

