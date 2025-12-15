記憶體全面缺貨、大漲 華碩共同執行長胡書賓定調：PC漲價已成大趨勢

圖為華碩共同執行長胡書賓。

DRAM、NAND Flash等記憶體全面缺貨、漲價，華碩共同執行長胡書賓預期，這波漲價趨勢至少會持續到2026年上半年，PC漲價「已經是大趨勢了」，不過華碩漲價的時間點現在他還無法預期。

記憶體從10月開始一路大漲以來，為了增加配貨彈性，更為了趁這波10多年未見的漲價大趨勢中，把過去沒有賺的賺到手，業界透露，記憶體原廠已經不願意再簽新的長期合約價。

而胡書賓今日下午出席台北市電腦公會第18屆第一次會員代表大會時，接受媒體聯訪也指出，記憶體價格大漲後，終端產品漲價「已經是大趨勢了」，每個品牌都面臨相同的情況、必須要適當反映成本上升，只是每家的漲價節奏不一樣。

而在11月中法說會時，華碩已經透露明年有可能會漲價，胡書賓今日的最新說法，已經從「可能」、變為「已是大趨勢」，可是漲價的時間點會是明年第一季、還是第二季？他說現在無法預測，華碩會根據市場的動態變化，決定最適當的時機。

調整產品組合也是PC品牌能夠縮小漲幅的的具體做法，胡書賓表示，華碩可以做的是在CPU和記憶體規格，都可以機動調整。

市調機構TrendForce曾表示，毛利率低的入門機種與主流機種，PC品牌可能會因為筆電成本上升而減少推出，胡書賓強調，華碩在高價的電競機種本來就有領導地位，比較有條件漲價，但華碩不會忽略入門款及主流產品，會盡量照顧到不同使用者的需求。



