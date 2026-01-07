記憶體全面覺醒！這檔漲贏主動式 投資邏輯徹底翻轉

財經中心／余國棟報導

近一季報酬率前五強之台股ETF 。（圖／Cmoney）

儘管2026開年地緣政治紛擾頻傳，受到台積電大漲帶動，台股仍不畏艱難突破三萬點再創歷史新高，但除了台積電之外仍有許多股票走勢相當強勁。股王信驊（5274）近日強勢上漲，而記憶體類股在報價持續上漲之下，相關類股如華邦電(2344)、群聯(8299)(6)日收盤大漲逾8%，南亞科(2404)、旺宏(2337)更是一舉攻上漲停，其中旺宏已連續三天漲停，表現極佳，連帶使台新臺灣IC設計動能ETF（00947）盤中飆漲近4.5%，除了是1/6漲幅最大的台股ETF以外，近一季漲幅接近三成，勝過近半年掀起熱潮的主動式ETF，並於1/6同步創下股價歷史新高、首次突破20元等佳績。

根據研調機構集邦科技（TrendForce）發布最新報告指出，由於晶片產能不足、地緣政治不確定性以及全球半導體需求結構影響的推動，市場供給嚴重緊縮，本季一般型 DRAM 合約價格預計將大幅上漲55%至60%，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格也將季增33%至38%，激勵相關族群強勢上攻。

全台唯一聚焦在IC設計的ETF台新臺灣IC設計（00947）受惠，隨IC設計族群股價表現一路走高，除囊括信驊等IC設計個股外，00947指數編製也與時俱進，將記憶體IC設計等相關細分產業納入指數採樣範圍，前七大成分股權重皆逾7%，分別為華邦電（2344）、聯發科（2454）、南亞科（2408）、群聯（8299）、台達電（2308）、信驊（5274）及創意（3443）。台新投信表示，00947含括許多高單價IC設計個股，透過一張約2萬元的ETF，能讓投資人有效參與IC設計個股的成長。

