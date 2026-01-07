記憶體加持 台塑集團「最強兒子」搶鏡

台塑集團近來養出「最強兒子」，記憶體族群股價出現翻倍式上漲，帶動集團旗下南亞科（2408）與福懋科（8131）成為市場焦點，不僅帶旺母公司南亞與福懋股價表現，也使兩大母公司被市場重新定位為具AI題材的控股型公司。

法人指出，全球DRAM市場正面臨結構性轉變。隨AI伺服器需求快速成長，HBM成為各大記憶體廠資本支出與先進製程的優先配置方向，使傳統Commodity DRAM，特別是DDR4新增產能明顯受限。供給面同步出現收斂，加上中國縮減DDR4產能、部分國際大廠逐步退出DDR4市場，帶動DDR4合約價自2025年下半年起明顯上揚，並預期高檔盤整態勢可延續至2026年，甚至2027年初。

南亞科受惠DDR4供需吃緊、產品組合改善，及1B製程良率提升，近期獲利表現顯著優於市場預期。法人分析，2025年第4季在ASP上揚、舊庫存銷售及折舊攤提下降帶動下，單季毛利率大幅跳升。展望2026年，多家法人看好南亞科全年營運動能可望呈現逐季走高，進入新一輪高獲利循環。

法人指出，福懋持有福懋科約三成股權，並間接參與台塑集團AI記憶體供應鏈發展，隨福懋科切入AI與高效能運算應用，加上南亞科獲利回升，未來福懋可望透過權益法投資收益與現金股利挹注，大幅提升業外獲利貢獻。

