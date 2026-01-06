記憶體助攻！美股道指狂飆484點創新高
[NOWnews今日新聞] 輝達（Nvidia）6日在美國消費性電子展（CES）發表下一代人工智慧平台Rubin，拉抬AI股、記憶體股，美股標普500指數、道瓊工業指數創下新高，道指收盤突破49000點大關。
道瓊工業指數上漲 484.90 點，或0.99%，收49462.08點。
標普500指數上漲42.77點，或0.62%，收6977.82點。
那斯達克指數上漲151.35點，或0.65%，收23547.17點。
費城半導體指數上漲204.48點，或2.75%，收7650.93點。
記憶體類股，美光（MU）大漲31.2美元或10％，收343.35美元；Sandisk（EST）飆漲75.55美元或27.56％，收349.63美元。
半導體AI類股部分，台積電ADR漲5.23美元或1.62％，收327.48美元；輝達（NVDA）跌0.85美元或0.45％，收187.27美元。
美國財經媒體CNBC報導，標普500指數及道瓊工業指數盤中、收盤都創下歷史新高。七巨頭中亞馬遜上漲3.38%，其他AI類股也也支撐股市上揚，美光上漲超過10%、Palantir上漲逾3%。
