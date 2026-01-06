記憶體助攻！美股道指狂飆484點創新高

財經中心／陳致帆、李奇 台北報導每年的農曆年前，央行都會發行生肖套幣，面對馬年即將到來，馬年紀念套幣今天公開，總共發行9萬套，網路5萬套及臨櫃購買4萬套。只是，受到貴金屬市場價格節節攀升，今年的套幣要價也創新高，來到2450元。幾何圖形交織出馬匹形體，整個金光閃閃，翻到背面，五彩繽紛的繡球花，象徵錦繡前程，細緻的鑄造工藝，馬年即將到來，央行馬年生肖紀念套幣亮相，1/29正式開賣。央行發行局長 鄧延達：「(銀價)2025就漲了140%，如果(定價)價格太低的話呢，它的這個銀料的材質，它本身的市場價值，如果高於我們的售價，就是說整個套幣的售價的話，這樣會產生有套利的空間，這個是我們不樂見」。今年價格"漲三成，衝到2450元創新高。（圖／民視財經網）不只金幣，銀幣款式也大公開，良馬齊足並驅，勇往直前，其中一匹局部鑲金，背面則是台北101的跨年煙火，這回央行總共發行9萬套，網路五萬套，以及臨櫃4萬套，1/6上午10點開放上網預購，1/29臨櫃開賣，貴金屬價格節節攀升，比起上一輪的馬年套幣，以及去年的蛇年，今年價格"漲三成，衝到2450元創新高。民眾︰「非常好看啊，物價上漲嘛，那貴金屬也上漲，我覺得很合理啊」。民眾：「想買就會買，不會因為它貴就不買」。台灣銀行日前也推出馬年的紀念銀幣。（圖／民視財經網）台灣銀行日前也推出馬年的紀念銀幣，雖然套幣價格漲價，但消息一出加上又是"馬到成功"的馬年，不少收藏族已經躍躍欲試，爭相搶購，想為新年討個吉祥寓意，《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：史上最貴! "馬年套幣"亮相售價2450元 限量9萬套 更多民視新聞報導汪小菲愛妻懷孕7月！認要回台灣坐月子「再回中國」背後原因全說了哈利波特真實版? 高雄超商"單車穿牆" 網笑:魔法師失誤?被爆離婚小7歲尪又背500萬債 王俐人親回應婚姻現況

民視財經網影音 ・ 11 小時前