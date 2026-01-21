記憶體千尺浪! 謝金河：台廠南亞科旺宏群聯沾光、聯電跟著英特爾也醒了

財信傳媒董事長謝金河。陳品佑攝



記憶體千尺大浪來了！財訊傳媒董事長謝金河表示，這次記憶體狂熱是從CES點燃，黃仁勳這次把GPU變成配角，主角是DRAM及儲存的NAND Flash及SSD。台灣的南亞科，華邦沾光，旺宏，群聯，鎧俠更有空間，催化英特爾的漲勢，台灣蟄伏很久的聯電也被喚醒。

謝金河指出，近期記憶體相關的個股大漲，可能又將市場吹起千尺浪！DRAM的美光（MU）大漲24.11美元，漲幅6.61%，股價最高到394.2美元，美光是從61.54美元漲起來的，已經漲了540.5%，市值上升至4379億美元，今天勢必再推海力士和三星一把，台灣的南亞科，華邦也會沾光。

謝金河指出，更可怕的是快閃記憶體儲存相關的三雄，Sandisk大漲48.17美元，漲幅10.63%，股價跑到501.95美元，SNDK是從27.885美元開始漲的，已經拉出17倍的漲幅，仍然欲罷不能。跟著一起大漲的還有Segate大漲18.23美元，漲幅5.59%，Western Digital(WDC)大漲18.93美元，漲幅8.49%，STX及WDC都發揮10倍速的漲幅。這又將讓旺宏，群聯，日本的鎧俠更有空間！

這一股記憶體狂熱，也催化英特爾的漲勢，這次川普幫了英特爾大忙，英特爾股價從17.66漲到54.41美元，聽川普的話入股英特爾的人都賺翻了，台灣蟄伏很久的聯電也被喚醒。

謝金河說，這次的記憶體狂熱是從元月6日的CES點燃的！黃仁勳這次把GPU變成配角，主角是DRAM及儲存的NAND Flash及SSD。黃仁勳一開頭就用Unsered Market 來形容這是一個需求完全未被滿足的市場，他重新定位記憶體的戰略地位，在PC時代，記憶體和儲存像是卑微的倉庫管理員，現在在生成Ai時代，他們躍升為主食，於是上演了史詩級的價值重估（Re-Rating）。

謝金河分析，有人用廚房理論來解析這個現象，他說GPU像是米其林主廚，有一流炒菜功夫，這個時候，記憶體像主廚前面的砧板，用來暫存馬上要下鍋的食材，固態硬碟像是後面的大冰箱，用來儲存所有的食材。

在雲端時代，主廚可以慢條斯理炒菜。

現在在AI時代，以前炒一盤菜，現在是滿漢全席，這個時候的砧板要加大，冰箱更要有閃電般的送貨速度，於是整個市場瞬間從供過於求，變成結構性缺貨，市場從線性成長變成指數級的爆炸！

