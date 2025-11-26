記憶體南亞科爆2646萬元違約交割！今年上市最大筆

記憶體大廠南亞科爆出鉅額違約交割。廖瑞祥攝



記憶體大廠南亞科（2408）今（11/25）日爆出今年上市公司最大筆違約交割，金額高達新台幣2646.45萬元。證交所公告，本次違約交割由元富埔里、中國信託、元大大同、口袋證券、台銀證券、國泰敦二、元富新竹及台新等8家券商分點共同提報，為今年上市櫃市場累計第14起違約事件。

南亞科股價近期劇烈震盪，11月13日剛創下歷史新高178.5元，卻在短短8個交易日急跌至140元、跌幅逾21%，高檔籌碼鬆動造成大量投資人無法在T+2交割期限內補足款項，引爆違約潮。南亞科今日收在143.5元，上漲0.35%，但盤中振幅近9.8%，波動依舊劇烈。

證交所同時將南亞科列為注意股票，原因為最近60個營業日收盤價漲幅達207.6%，近90日漲幅更高達232.94%，短期漲勢凌厲。

市場分析指出，DRAM產業受惠AI伺服器需求強勁、缺貨效應延續，使南亞科股價在第四季一路走強，但急漲過後的修正往往伴隨大量違約風險。

回顧今年上市違約紀錄，先前雷虎（8033）爆出8729萬元、昇貿（3305）達5876萬元，均為大型個案；上櫃市場亦有IET-KY、金居、波若威、華星光、合一、新華等多檔個股發生違約交割。今年在市場大幅波動下，證交所揭露的違約金額持續攀升，僅11月24日單日申報金額就達2,455.68萬元，創下2019年來第九大紀錄。

