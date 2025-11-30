記憶體吹漲風「這廠」受惠 華碩攜手AMD舉辦影視交流會

華碩全球副總裁邱耀輝。（圖／華碩提供）

華碩（2357）在2024首次舉辦即獲各界廣大迴響的ProArt影視菁英交流會，今年邀請顯卡二哥超微（AMD）共同參與，以「光影流金，色真映像」為題，為相關從業人員、後期製作專家及內容創作者們，提供深度探索與體驗頂尖創新的專業平台。

華碩全球副總裁邱耀輝表示，華碩ProArt系列經過多年發展，產品線更臻成熟完備，甚至涵蓋主機板、顯示卡、電腦機殼，希望藉此幫助更多創作者讓想法付諸實踐，忠實呈現。AMD台灣通路業務總監吳淑惠則指出，作為驅動創作核心的ASUS高效能工作站，其搭載的處理器內建AMD PRO專業技術，能提供企業級安全與管理功能，協助領導者或IT決策者在任何情況下都能獲得最可靠穩定的強大效能。

本次交流會請來本屆金馬最佳視覺效果獎得主，「夢想動畫」視效總監的溫兆銘，獨家解密電影《96分鐘》幕後特效製作，以及由「再現影像」資深工程師曾俊瑋帶來的影視創作者終極加速解決方案。匯聚前瞻軟、硬體和業界菁英實戰經驗分享，全面加速、最大化影視製作流程效益，以型塑無縫接軌的高效能生態系。

另外，記憶體漲價潮一波未平一波又起，AMD近期二度調漲報價，漲幅估1成起跳，最快2026年上旬就會調漲。顯卡成本大增，受漲價利多消息帶動相關類股股價起飛，超微顯卡供應商包含華碩、技嘉（2376）、撼訊（6150）、華擎（3515）、宏碁（2353）近期股價全面飛揚。

不過法人也指出，AMD喊漲的動作，主要是為紓解記憶體漲價所帶來的成本壓力，漲價雖對板卡廠營運有正面效益，但在扣除成本後受益有限。

