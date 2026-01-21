記憶體喊漲、AI筆電換機潮來襲 通路祭「30天滿意體驗」搶客

PC、NB迎來記憶體調漲潮，燦坤續推Windows 11獨家優惠方案與指定款AI PC享30天尊榮體驗。圖／燦坤3C提供

面對全球記憶體原物料成本攀升，加上 2026 年新一代 AI PC 與 AI 筆電規格全面升級，市場預期電腦售價將面臨調漲壓力。看準農曆年前的換機與升級需求，3C 通路大廠燦坤宣布推出「Windows 11 獨家優惠方案」，並針對指定款 AI PC 祭出業界罕見的「30 天尊榮體驗」，主打不滿意可退換，力拚年前最後一波買氣。

為降低消費者跨入 AI PC 的門檻，燦坤攜手聯想（Lenovo）、高通（Qualcomm）與展碁國際，推出震撼市場的體驗方案。即日起至 2 月 28 日，消費者購買搭載高通 Copilot+PC 的指定輕薄筆電，可享單機體驗價 23,990 元，並擁有 30 天滿意鑑賞期。

廣告 廣告

燦坤表示，若體驗期滿決定保留機器，無回原店退換，將加贈 3,000 燦坤 K 幣至會員帳戶，並可享聯想平板 Tab One 加購價 2,000 元（原價 4,290 元），再加碼贈送價值 4,800 元的 Lenovo Copilot+PC AI 小教室課程（共 16 堂），透過軟硬體整合服務，讓消費者無痛接軌 AI 世代。

MSI電競筆電搭載RTX5070 加購Office僅999元

針對高效能需求玩家，燦坤推薦 MSI 15.6 吋 Katana 14 代 i7 電競筆電，搭載最新 RTX5070 顯卡，會員優惠價 46,999 元，隨機附贈市值近 3,000 元的電競滑鼠與後背包。

此外，即日起至 2 月 1 日「小龍壓軸精彩購」檔期期間，購買指定筆電可享 Microsoft 365 個人版一年盒裝加購價 999 元（市價 3,090 元），以及筆電散熱支架加購價 599 元。若購買 Acer、ASUS、Lenovo、MSI、HP、GigaByte 等六大品牌指定筆電單品滿 1.8 萬元，還可使用 App 專屬會員紅利券現折 400 元。

iPhone 17 Pro、S25 Ultra 降價搶市 最高省逾萬元

除了電腦周邊，手機通訊亦有大幅優惠。燦坤針對 Apple 系列祭出折扣，iPhone 17 Pro 限時現折 1,171 元再送保護貼；iPad Pro 11 吋 M5 版現折 1,316 元起，符合教育價資格者可再減 3,500 元。

Android 陣營方面，三星（Samsung）旗艦機皇 Galaxy S25 Ultra (12G/256G) 祭出 76 折優惠，會員促銷價 33,188 元，現省超過萬元，並加贈亮面玻璃與防摔殼。平板部分，Samsung Galaxy Tab S11 WiFi 版與 Tab A11+ 亦同步推出會員促銷價，並贈送玻璃保護貼及登錄送書本式保護殼。

CES話題新品 Rokid AI智慧眼鏡開放預購

值得一提的是，甫於今年 1 月 9 日美國 CES 展發表的 Rokid Ai Glasses STYLE 墨鏡款智慧眼鏡，燦坤也搶先全台開放預購。即日起至 1 月 31 日，預購價 13,999 元，並加贈市值 2,990 元的磁吸充電膠囊，吸引科技嚐鮮族群目光。



回到原文

更多鏡報報導

2026台北電玩展1/29南港登場 399家業者、500款遊戲陣容全公開

阿蘇直升機墜毀2台人失聯 乘客手機「車禍偵測」自動報案成搜救關鍵

iPhone「捷徑」還能怎麼用？資深果迷解惑：照3餐問候家人、上班自動打卡

獨家／校長賣假學歷重判88年！ 檢拿20年嫩照通緝淪笑柄...最新老態身影曝光