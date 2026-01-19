記憶體噴了！南亞科法說重點、外資觀點「總整理」

財經中心／師瑞德報導

記憶體產業正式迎來春暖花開的時刻！大廠南亞科（2408）於今（19）日召開法人說明會，公佈的財務數據不僅讓市場驚艷，更直接以「漲停板」宣告回歸。受惠於全球AI浪潮引發的產能排擠效應，南亞科去年第四季獲利爆衝，單季每股盈餘（EPS）來到3.58元，寫下近5年來的新高紀錄。總經理李培瑛對2026年展望極其樂觀，強調在「賣方市場」確立下，DRAM報價將迎來報復性成長。

獲利能力大轉向！從單季虧損到百億淨利

南亞科在2025年第四季打了一場漂亮的翻身仗。單季合併營收站上300.94億元，較前一季大幅跳增60.1%，稅後淨利更是驚人地衝破百億大關，來到110.83億元。這場「獲利大戲」的背後，主要歸功於1B奈米先進製程的良率提升，以及高附加價值產品比重的增加，帶動全年順利由虧轉盈，年度EPS達2.13元，徹底擺脫景氣低迷的陰霾。

技術壓制力！像「蓋大樓」一樣的3D堆疊新局

不同於競爭對手，南亞科的核心優勢在於深耕多年的DRAM整合經驗。在AI高速運算的時代，南亞科積極導入領先的3D堆疊技術。這項技術如同在晶片上「蓋摩天大樓」，將記憶體單元垂直疊放在邏輯層之上，大幅縮短了資料傳輸的物理路徑。這種立體整合不僅有效解決了AI運算中最棘手的延遲問題，更在降低功耗的同時，精準切中了邊緣運算（Edge AI）對性能的極致渴望。

產能排擠效應！DRAM價格上看70%的關鍵

法說會上最受關注的議題莫過於「價格」。李培瑛剖析，由於國際三大龍頭（三星、SK海力士、美光）正瘋狂將產能轉移至AI專用的高頻寬記憶體（HBM），這對傳統的DDR4與DDR3造成嚴重的「產能排擠」。在供給緊縮、需求復甦的雙重夾擊下，研調機構預估今年DRAM價格漲幅可能高達70%。面對熱絡的需求，李培瑛也語帶警示，直言目前市場「有人在搶貨」，公司將嚴格監控訂單，防止客戶過度囤貨導致市場秩序混亂。

豪擲500億元！資本支出暴增2.7倍的雄心

為了不讓國際大廠專美於前，南亞科董事會正式核定2026年資本支出預算為500億元，與去年的130億元相比，漲幅高達2.7倍。這筆資金將用於加速10奈米級（1C/1D）製程技術的開發與新廠裝機。這不僅是一次財務投資，更是一場爭取AI時代入場券的戰略競速。

外資與市場評論！目標價上修至298元

法說會結束後，市場評論一片沸騰。摩根士丹利（大摩）隨即調升南亞科目標價至298元，認為其在伺服器記憶體市場的佈局已進入收穫期。雖然有產業觀察家提醒需注意「假性需求」的風險，但今日股價開盤迅速鎖住275元漲停板，顯示投資人對於南亞科從「傳統代工」轉型為「AI關鍵供應商」的信心極為堅定。

