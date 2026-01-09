記憶體四強關禁閉跌停該撿嗎？ 建議曝

財經中心／廖珪如報導

因AI驅動記憶體結構轉換，自去年9月開始，記憶體類股炙手可熱，但漲勢太過凌厲，證交所8日公布多檔記憶體股今日起「關禁閉」，4檔包括華邦電（2344）、南亞科（2408）、晶豪科（3006）與力積電（6770）列為處置股，其中南亞科、晶豪科皆為二次處置，改採每20分鐘人工撮合一次。根據公告，華邦電1月26日以後才解禁，其餘3檔處置最終日皆落在1月22日。

記憶體四強「關禁閉」台股今（9）日早盤湧出大量賣單，股價紛紛不支倒地，南亞科、華邦電、力積電、鈺創、群聯皆狂跌1根，隨後跌幅收斂。不過法人認為，投資人若想逢低布局，要先做好功課，且等過本週震盪。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

