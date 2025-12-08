記憶體回來了！華邦電、華東衝5％ 台股上漲123點





台股今（8）日台股早盤開高震盪，來到28103點，上漲123點，漲幅0.43%，預估成交量4700億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到262.13點，漲1.48點，漲幅0.56%。

電子權值股部分，台積電（2330）早盤來到1470元，上漲10元，漲幅0.68%，鴻海（2317）早盤來到231.5元，上漲0.5元，漲幅0.21%，聯發科（2454）早盤則來到1430元，上漲5元，漲幅0.35%。

記憶體族群部分，華邦電來到65.4元，上漲3.6元，漲幅5.82%，旺宏來到34.4元，漲幅1.76%，華東也有逾5%的漲幅。

（封面圖／東森新聞）

