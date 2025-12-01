記憶體報價漲勢還沒完！台勝科揭示上游緊缺預告新一波漲勢

文 ‧ 杜立羽

▲圖片來源：台勝科公司官網

半導體矽晶圓大廠台勝科(3532)於上周五(28)日召開法人說明會，公司指出受惠於記憶體市場的強勢需求，將推動後續12吋出貨成長，目前營收占比超過六成為記憶體相關矽晶圓，隨著記憶體進入新一輪的超級循環，目前已與客戶展開價格協商，樂觀看待記憶體用矽晶圓現貨價格上漲機會，使得今日股價早盤直奔漲停，鎖在100.5元，重回百元俱樂部。

公司主要生產8吋與12吋矽晶圓，是半導體製程的上游材料供應商，相關矽晶圓電子材料的製造與銷售。客戶包括美光、華邦電、旺宏、南亞科…等，目前公司表示12吋中記憶體、邏輯比重約6比4....閱讀更多

