記憶體報價趨緩為何繼續噴？ 專家直言：市場看錯指標





台股在AI題材帶動下持續震盪走高，記憶體族群成為盤面焦點。儘管記憶體現貨報價出現趨緩，甚至小幅回落，今（28）日威剛、十銓、南亞科、華邦電等相關個股卻在震盪後再度翻紅，引發市場質疑「價格趨緩，股價為何續噴？」對此，市場專家指出，關鍵並不在短線價格，而在於供需結構已出現根本性改變。

有網友在《台大批踢踢》股市板直言，近期記憶體報價走弱，台灣廠商又未直接切入HBM（High Bandwidth Memory，高頻寬記憶體）核心戰場，質疑股價上漲是否只是情緒推動。前台積電工程師、具18年操盤經驗的基金經理人沈萬鈞28日在粉專上分析，市場其實「看錯指標」，過度放大現貨價格的短期波動。

廣告 廣告

他指出，現階段記憶體價格結構已不同於過往消費性電子循環。當現貨價一度高於合約價兩倍以上時，現貨價格早已喪失價格發現功能，更多反映的是短期缺貨下的喊價行為；真正影響產業獲利能否延續的，仍是合約價是否持續上修。

從供給面來看，南亞科法說會透露，2026年第一季價格走勢將延續2025年第四季，且呈逐月墊高趨勢，主因並非需求暴衝，而是三大原廠持續將產能轉向HBM與高階DDR5，成熟製程供給退得比需求更快。更關鍵的是，2026年整體產能並未明顯擴增，價格上修缺乏新增產能對沖。

國際大廠動向亦強化此一判斷。沈萬鈞指出，美光宣布240億美元新加坡投資，量產時點落在2028年下半年，等同宣告2026至2027年供給缺口難以靠擴產解決，只能透過價格與產品組合重新分配。

需求端同樣出現結構性變化。雲端AI伺服器持續吸納HBM與高階DRAM，而Edge AI（邊緣AI，如AI PC、AI手機）則以更高容量的標準型DRAM堆疊算力，推動8GB向16GB、32GB升級，形成長期位元需求成長。

沈萬鈞總結，現貨價格的波動只是雜音，真正需要關注的是合約價走勢與新增產能落地時點。在此之前，記憶體走的已不是傳統循環，而是一條被AI需求拉長、被供給限制鎖住的結構行情。他強調「偏多立場不變，理由也很冷靜——不是因為價格在漲，而是因為短期內『沒有東西能讓價格回去』」。

（封面圖／翻攝photoAC）

更多東森財經新聞報導



記憶體翻車！ 台股大地震 上下震盪500點

台股快到3萬3！ 台積電1835新天價 「這檔記憶體」太瘋又漲停

川普漲關稅 韓國沒在怕？專家揭關鍵：連蘋果都認輸