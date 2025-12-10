記憶體多頭急煞車！力積電、旺宏淪提款機 這檔「指標股」遭外資單日重砍5.7萬張最慘

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

台股今（10）日開高走高，終場加權指數上漲218.13點，收在28,400.73點，漲幅0.77%，再創歷史高點。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日買進2079.91億元、賣出1812.83億元，合計買超267.08億元，觀察賣超前十方面，記憶體指標股華邦電（2344）近日因在摩根士丹利（大摩）最新報告中被點名具「約50%潛在漲幅」最高，再度成為外資首選標的，引爆市場買氣，股價連4日強勢上攻。不過今日出現漲多拉回，開低走低收在67.5元，終場跌幅逾半根。三大法人齊出貨，合計重砍逾5.7萬張居冠，提款40.4億元。

據證交所盤後籌碼動向，三大法人今（10）日買進2079.91億元、賣出1812.83億元，合計買超267.08億元.（示意圖／unsplash）

除了華邦電之外，同樣獲大摩喊買的力積電（6770）與旺宏（2337）今日也難逃回檔壓力。力積電獲給41元目標價，今日股價收在34.7 元、下跌逾 1%；旺宏則獲給48元目標價，今日重挫近5%、收在37元。三大法人合計賣超逾4萬張，金額達14.91億元。

據證交所資料顯示，今日三大法人賣超個股張數前十名依序為，第一名華邦電（2344）、賣超5萬7,653張；第二名台玻（1802）、賣超3萬9,934張；第三名神達（3706）、賣超2萬2,008張；第四名力積電（6770）、賣超2萬951張；第五名旺宏（2337）、賣超1萬9,773張。

接續，第六名宏碁（2353）、賣超1萬155張；第七名台塑（1301）、賣超9,646張；第八名燿華（2367）、賣超8,527張；第九名南亞（1303）、賣超8,087張；第十名第一金（2892）、賣超7,941張。



◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。

