記憶體大哥出關遇襲 南亞科開高走低 力積電跌6％





日前遭處置的記憶體類股南亞科、力積電、晶豪科今日出關，不過開盤後南亞科開高走低，一度從275.5元下殺到256元，跌幅逾3%，力積電開低震盪，一度下殺至59元，跌幅逾6%。晶豪科則開高震盪，盤中一度來到漲停，但受到整體族群下跌以及大盤漲幅收斂影響，來到147.5元，漲幅逾1%

至於其餘記憶體類股，華邦電、旺宏皆開高走低，華邦電來到1.1.5元，跌幅2.87%，旺宏來到70.2元，跌幅4.35%。群聯則開低走低，來到2005元，跌幅2.43%。

（封面圖／東森新聞）

