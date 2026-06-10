記憶體大回檔能衝？ 外媒曝美光財報「2隱憂」：別急著抄底

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台股今（10）日重挫1478點，受全球記憶體大廠美光股價下挫影響，記憶體族群也一片慘綠，南亞科、群聯重挫逾8%，威剛跌7.36%，旺宏跌7.22%，華邦電也有逾4%的跌幅，也讓看好記憶體行情的投資人心癢想撿便宜。不過，外媒《The Motley Fool》示警，美光財報中藏有「2項隱憂」，建議投資人先別急著抄底。

根據《The Motley Fool》報導，美光近期在HBM技術布局成效亮眼，已開始量產HBM4晶片，容量較上一代產品提升60%，能源效率也優於以往，並將成為輝達Vera Rubin GPU系統的主力記憶體，市場預估美光第三季的營收有望達335億美元、年增260%，EPS更上看18.90美元、年增1025%。

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不過，隨著各大記憶體供應商持續擴產，記憶體的缺貨行情將有機會於1至2年內緩解，屆時不僅美光的獲利將迅速縮減，估值也將面臨修正壓力。

此外，根據晶片大廠博通（Broadcom）最新財報，AI營收與展望均不如市場預期，硬體產業可能已出現庫存累積、成長放緩等風險，令市場對AI的疑慮情緒增強，因此不建議投資人急著進場「抄底」，應審慎觀察供需變化及整體產業動態。

（封面圖／翻攝自美光官網）

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