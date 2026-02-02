記憶體大崩潰近10檔跌停！ 專家曝「1必要條件」：可抱股過年





受到美股重挫影響，今（2）日台股開低走低一度下挫700點，失守3萬2大關，終場來到31599點，櫃買指數也回測月線來到294.8點；日前強勢的記憶體族群，也因中國記憶體大廠長江儲存，傳出將量產時間將大幅提前的利空消息影響，華邦電、南亞科等記憶體近十檔集體跌停。對此，分析師高憲容表示，雖然記憶體個股跌破5日線，但股價拉回整理後，依舊有機會繼續向上，建議大家抱股過年。



之前強勢的記憶體族群，受到傳言中國NAND快閃記憶體大廠長江存儲，加速擴產時間提前的影響，華邦電、南亞科、力積電、旺宏、群聯、創見、鈺創、廣穎、點序、至上，近10檔記憶體個股盤中都下殺到跌停板。

對此，分析師高憲容分享他的看法，他表示今日權值股的表現弱勢一些，但股價漲多拉回是正常的現象，大盤指數將維持在3萬1200至3萬3000區間震盪，也稍微治好了前陣子大家說股價得了「不會跌」的病。



關於記憶體今日的走勢，高憲容說明，記憶體股價乖離較大，漲多拉回是必然，如果適時回測，股價有繼續上攻的機會；雖然今日跌停板，但只是跌破5日線，還沒有到10日線，他認為目前仍就是偏多的格局，當然記憶體（如上週五的DDR5）報價繼續走高是必要的條件，建議投資人抱股過年。

（封面圖／東森新聞）

