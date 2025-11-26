記憶體大廠翻船！這家公司股價自由落體式暴跌 爆2646萬元違約交割
財經中心／王文承報導
DRAM（動態隨機存取記憶體）大廠南亞科（2408）昨（25）日驚傳爆發鉅額違約交割案，總金額高達新台幣2,646.45萬元，成為今年上市公司中最大的一宗違約交割事件，消息傳出立即震驚市場。
記憶體大廠翻船 爆2646萬元違約交割
台灣證券交易所昨日公布了證券商申報的違約交割資訊，南亞科赫然在列。這筆鉅額違約交割案由8家券商共同申報，包括富埔里、中國信託、元大大同、口袋證券、台銀證券、國泰敦二、元富新竹，以及台新。
這起事件是今年上市、櫃發生的第14起違約交割事件。值得注意的是，南亞科此前股價表現極為強勢，證交所公告顯示，該股在近60個營業日的收盤價漲幅高達207.60%，近90個營業日的收盤價漲幅更達到232.94%，已連續兩日因累積漲幅過高而被列為注意股。
然而，市場風雲變色，南亞科的股價隨後在數日內猛烈下跌、跌破月線，21日收盤時股價為140元，從高點計算跌幅高達21.5%。正是由於這波跌勢過於猛烈，導致部分投資人無法及時補齊款項，最終引爆了T+2制度下的違約交割慘況。
此次南亞科的違約案也再次凸顯了在股市震盪下，個股及市場的信用風險正在提升。就在南亞科違約案爆發前，證交所24日才公布了證券商申報的投資人違約交割金額，其中「買進、賣出相抵後金額」達到2,455.68萬元，此金額已是證交所自2019年2月1日有紀錄以來，歷史上的第九大金額記錄。
回顧今年，上市違約交割個股則有雷虎（8033）的8,729萬元和昇貿（3305）的5,87 萬元。而上櫃市場則有IET-KY（4971）、金居（8358）各有兩件，以及波若威（3163）、華星光（4979）、合一（4743）、中信美國公債20年 ETF（00795B）、世紀（5314）、新華（5481）。
更多三立新聞網報導
開盤／大盤漲近3百點 再站2萬7！爆違約交割南亞科黑翻紅 多頭回溫
坐擁3千萬存款！他因老同事1句話點燃貪念 2年賠掉一輩子積蓄
杜蕾斯隱藏百年祕密！保險套發明者1原因遭官方除名 血淚人生超戲劇化
他問若實施「週休三日」公務員跟進？一票人秒潑冷水：這1方案應更好
其他人也在看
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 14 小時前
分析／他已清空持股 改抱這類股！林昌興示警 未見1關鍵訊號絕不冒進
美股在Google最新Gemini 3.0表現「好到瘋狂」帶動下，科技股大復活，台股期貨夜盤也大漲438點，市場一片普天同慶。但台灣金融培訓協會理事長、期貨分析師林昌興在《財經起床》節目中卻潑下一盆冷水，直言眼前只是跌深強彈，「我股票本身是沒有的，各股的我都清光了，這邊就買一些金融股而已」，並且強調短線最多只看一週，反彈要拿來調節，而不是再度衝高。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 1 天前
下車時間到？「記憶體大廠」賣壓籠罩...炸12.1萬登人氣王 股民激喊：再不走要被套
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（25）日早盤開高震蕩，一度大漲逾600點、站上2萬7千點大關，截至10點30分，漲勢收斂，暫收26,875.94點、上漲371.7點...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
記憶體4檔還在扛！華邦電「爆18.8 萬張」領軍反殺 旺宏火力全開卻輸「這檔玻纖布」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高觸及26,764.13點，截至中午11時50分，仍呈現勁揚走勢，加權指數來到26,579....FTNN新聞網 ・ 1 天前
瞄準記憶體巨頭砸錢！小兒捧逾31億強勢掃貨南亞科 再砸破23億元搶進華邦電逾4萬張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數今（24）日終場上漲69.3點，以26504.24點作收，漲幅0.26%，成交金額為7140.87億元。據證交所盤後公布籌碼動向...FTNN新聞網 ・ 1 天前
減肥新藥超熱！「醫藥大廠」開盤即攻漲停炸出11億元 近6千人排隊等進場
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於市場對減肥新藥CBL-514臨床進度的關注，醫藥大廠康霈*（6919）今（25）日股價表現搶眼，開盤即攻漲停，上漲13.5元至1...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
南亞科爆鉅額違約交割！「記憶體大翻車」引爆市場震盪
DRAM大廠南亞科（2408）驚傳巨額違約交割案，總金額高達2,646.45萬元，成為今年上市公司的第三起、上市櫃市場合...聯合新聞網 ・ 11 小時前
子公司工業富聯因「訂單展望下調」謠言觸跌停 鴻海發重訊
鴻海子公司富士康工業互聯（工業富聯）遭爆訂單或展望下調，24日在A股掛牌盤中觸及跌停，光是最近2個交易日跌幅已達15%，收盤價55.94元人民幣，探2個月低點。針對工業富聯遭網際網路平台消息指稱「下調中廣新聞網 ・ 1 天前
資金逢低加碼 0050、0056投資人數雙增
台股上周隨美股回落而重挫，投資人不畏亂流逢低進場，買氣集中元大台灣50(0050)與主要高股息ETF，0050周增7.4萬人奪冠，並改寫6/20分割恢復交易後次高紀錄；元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)分別周增2.1萬、1.3萬人。中時財經即時 ・ 1 天前
台積電狂漲40元救場 台股強彈400點！熱錢跑到「這2大族群」
美國聯準會（Fed）降息預期升溫，激勵美股大漲，台股今（25）日早盤順勢強彈，一度飆升逾600點、突破27000點大關，最高衝上 27118點。不過買盤力道在尾盤轉弱，漲勢收斂，終場上漲407點（或1.54%），收在26912點，27000 點得而復失，成交量約4756億元。資金主要湧向電子權值股、具漲價題材的記憶體族群以及PCB個股。中時財經即時 ・ 20 小時前
股利政策出爐！兆豐金前三季EPS 1.91元、估明年台幣在28.5~31元區間
兆豐金今天舉行法說會，前三季每股獲利達1.91元，居公股第一名。展望後市，兆豐金總經理張傳章表示，今年第四季信用成本下降，子公司獲利穩健，資本充足，今年股利政策將會以現金股利為主，將與過去配發率75%相當，未來會以穩健資本，ROE 10%、ROA1%為目標。預期明年台灣經濟溫和成長，央行利率政策會維持不變，估美元兌台幣會在28.5~31元區間。太報 ・ 19 小時前
打敗「退休金焦慮」準備好退休三桶金 老後不怕錢不夠用
「退休金焦慮」已成全民話題，隨著平均餘命拉長、通膨讓物價不斷上漲，該如何積攢退休金才不會變成下流老人？理財作家嫺人在Yahoo TV《進擊的荷包》分享如何回推出每月該存多少退休金，退休三桶金如何分配比例？又該怎麼領？她力勸上班族一定要投資，才能養大退休金。進擊的荷包 ・ 1 天前
殺不死的記憶體！華邦電狂飆4%「湧進15萬大量」大摩：漲價循環剛開始
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導上週五（21日）美股強勢收紅，帶動今（24日）台股止跌反彈，前一週遭重挫的記憶體族群也一併回神。截至10點20分，華邦電（2...FTNN新聞網 ・ 1 天前
鋼市一好三壞 中鋼衝刺外銷
中鋼董事長黃建智在25日法說會上，以「一好三壞」形容目前鋼市，中鋼將持續發展高毛利的精緻鋼品扭轉營運劣勢。近期中鋼股價一路走低，股東人數卻持續攀升，截至25日逾131萬人，股價收17.8元，引發市場對這檔老牌存股的討論。工商時報 ・ 5 小時前
迎廣桃園廠獲輝達認證，GB300正式出貨，訂單滿到明年H1
【財訊快報／記者王宜弘報導】伺服器機殼廠迎廣(6117)桃園伺服器廠區第三季正式獲輝達認證，9月起為客戶量產出貨GB300系統組裝訂單，業績加溫，第四季業績可望優於上季，再創新高，展望明年，因客戶訂單能見度高，迎廣受惠，產能滿到上半年。迎廣週一(24日)召開法說會，說明第三季財報與後市展望。在AI伺服器訂單持續成長之下，第三季營收8.61億元再創新高，毛利率維持31.87%高檔，稅後盈餘1.26億元，較上季大增2.8倍，年增率逾七成，EPS 1.36元，累計前三季稅後盈餘23.9億元，年增率11%，營業利益3.34億元，年增21%，稅後盈餘為2.02億元，年減24%，EPS 2.21元。迎廣指出，前三季伺服器業績佔比已達57.37%，較去年同期的56%持續成長，再創新高紀錄，電腦機殼佔比則為31.04%，略低於同期的31.24%，電源供應器3.38%，散熱模組1.59%；展望明年，因AI伺服器的訂單能見度高，成長可期，因此伺服器的業績佔比可望正式突破6成，電腦機殼佔比則將首度下降到30%以下，產品結構持續優化。由於台系品牌主力客戶獲輝達關聯企業訂單，第三季迎廣桃園伺服器組裝廠正式取得輝財訊快報 ・ 1 天前
《半導體》外資點名聯發科「兩頭燒」：手機毛利縮、ASIC專案卡關
【時報記者王逸芯台北報導】美系外資最新報告指出，受到智慧手機業務競爭加劇、成本上升以及終端需求疲弱影響，將聯發科（2454）2026與2027年每股盈餘（EPS）預估下調4%，反映核心業務毛利率前景轉弱。外資表示，聯發科股價近三個月相對大盤表現不佳（-18%，同期台股上漲9%），市場情緒本已偏空，而2026年上半年獲利年減幅度可能加劇，使短期反彈機會受限。 外資強調，雖然聯發科管理層對主要美系雲端服務商（CSP）的資料中心ASIC專案具信心，但該專案過去一年多次延遲，仍需觀察後續執行狀況，另一家美系CSP專案同樣面臨遞延，加上設計服務市場競爭激烈，使能見度有限。基於修正後的獲利預估，外資維持「中立」評等，目標價從1300元調降到1260元，恐使股價短期內仍有壓力。 外資指出，智慧手機SoC毛利率下行壓力大於預期，主要受到高通在中高階市場採取更具侵略性的價格策略，加上三星提供較低晶圓代工成本，使競爭進一步升溫；同時，聯發科旗艦SoC如天璣9500因晶片面積更大、設計效率不足，導致成本推升，而台積電（2330）先進製程漲價、封測產能吃緊與BT載板成本上揚也使費用增加。在安卓終端需求疲弱的背時報資訊 ・ 1 天前
台股年底掛牌潮 將掀抽籤熱
興櫃股王半導體封測設備股鴻勁來勢洶洶，於27日以1,495元史上新天花板價格在臺灣證券交易所掛牌上市，也掀起一波投資人抽籤熱。初步統計，自年底至明年上半年，上市櫃將掛牌家數至少23家起跳。工商時報 ・ 5 小時前
焦點股》信驊：入列MSCI成份股 法說行情提早發動
股王信驊（5274）納入MSCI最新全球標準型指數成分股，預計今日盤後生效，信驊今日下午即將召開法說會，由董事長林鴻明親自開講，近來AI泡沫論不斷發酵，衝擊輝達等AI概念股，但信驊股價表現相當強勢，今日早盤一度大漲逾8%，來到6600元，守在各均線之上。自由時報 ・ 1 天前
穩懋、環科再飆漲停！半導體、電零股早盤強噴 聯一光、沛亨攻頂鎖不住
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導美股四大指數周一齊揚，AI晶片龍頭輝達（NVDA-US）揚升2.05%，台積電ADR也強漲3.48%，帶動台股今（25）日持續攻高，開盤大...FTNN新聞網 ・ 1 天前