記憶體大廠翻船！這家公司股價自由落體式暴跌 爆2646萬元違約交割

財經中心／王文承報導

DRAM大廠南亞科昨日驚傳爆發鉅額違約交割案，總金額高達新台幣2,646.45萬元。（圖／翻攝自南亞科技官網）

DRAM（動態隨機存取記憶體）大廠南亞科（2408）昨（25）日驚傳爆發鉅額違約交割案，總金額高達新台幣2,646.45萬元，成為今年上市公司中最大的一宗違約交割事件，消息傳出立即震驚市場。

記憶體大廠翻船 爆2646萬元違約交割



台灣證券交易所昨日公布了證券商申報的違約交割資訊，南亞科赫然在列。這筆鉅額違約交割案由8家券商共同申報，包括富埔里、中國信託、元大大同、口袋證券、台銀證券、國泰敦二、元富新竹，以及台新。

廣告 廣告

這起事件是今年上市、櫃發生的第14起違約交割事件。值得注意的是，南亞科此前股價表現極為強勢，證交所公告顯示，該股在近60個營業日的收盤價漲幅高達207.60%，近90個營業日的收盤價漲幅更達到232.94%，已連續兩日因累積漲幅過高而被列為注意股。

然而，市場風雲變色，南亞科的股價隨後在數日內猛烈下跌、跌破月線，21日收盤時股價為140元，從高點計算跌幅高達21.5%。正是由於這波跌勢過於猛烈，導致部分投資人無法及時補齊款項，最終引爆了T+2制度下的違約交割慘況。

此次南亞科的違約案也再次凸顯了在股市震盪下，個股及市場的信用風險正在提升。就在南亞科違約案爆發前，證交所24日才公布了證券商申報的投資人違約交割金額，其中「買進、賣出相抵後金額」達到2,455.68萬元，此金額已是證交所自2019年2月1日有紀錄以來，歷史上的第九大金額記錄。

回顧今年，上市違約交割個股則有雷虎（8033）的8,729萬元和昇貿（3305）的5,87 萬元。而上櫃市場則有IET-KY（4971）、金居（8358）各有兩件，以及波若威（3163）、華星光（4979）、合一（4743）、中信美國公債20年 ETF（00795B）、世紀（5314）、新華（5481）。

更多三立新聞網報導

開盤／大盤漲近3百點 再站2萬7！爆違約交割南亞科黑翻紅 多頭回溫

坐擁3千萬存款！他因老同事1句話點燃貪念 2年賠掉一輩子積蓄

杜蕾斯隱藏百年祕密！保險套發明者1原因遭官方除名 血淚人生超戲劇化

他問若實施「週休三日」公務員跟進？一票人秒潑冷水：這1方案應更好

