記憶體大漲也不怕 庫克親揭蘋果本季毛利率續守歷史高點的三大底氣

圖為蘋果執行長庫克。（圖／截自蘋果YouTube頻道）

記憶體價格大漲，讓今年消費性電子品牌無不「瑟瑟發抖」，蘋果執行長庫克卻表示，記憶體價格大漲對蘋果的影響性會在這一個季度顯現，但本季度毛利率預估區間為48～49％，竟與上一季的歷史新高差不多。為什麼蘋果可以這麼猛？庫克透露，不僅是因為iPhone 17在這一季的需求依然看俏、高毛利率的服務業務持續成長，更是因為蘋果自研晶片系列為成本帶來的極大效益。

蘋果在今日凌晨公布2026年會計年度第一季（相當於2025年第四季）財報，受惠於iPhone 17的全球熱銷，以及Mac電腦、iPad等主力產品全球用戶量持續增長，不僅帶動蘋果產品全球總裝置量高達25億，上一季的營收更因此來到1438億美元、毛利率衝上48.2％，雙雙創下單季歷史新高，毛利率更超過蘋果原先預估區間約1個百分點。

然而，也因為蘋果上一個季度獲利能力好的太驚人，蘋果今日清晨舉行的法說會中，法人輪番逼問庫克記憶體大漲對於蘋果接下來的營運的壓力。庫克表示，上一個季度蘋果受到記憶體漲價的影響極少，但他也說，這一個季度記憶體價格大漲的壓力就會開始顯現，所以，蘋果才會給出這一個季度毛利率為48～49％的預估區間。

這也代表，即使記憶體大漲後，蘋果高層還是評估，這一季毛利率能與創下歷史新高的上一季不相上下。

所以，到底為什麼蘋果的獲利能力可以無視於成本暴增？

蘋果財務長Kevan Parekh在法說會中透露，iPhone在上一個季度大賣，帶給蘋果對毛利率有利的產品組合與槓桿機會，iPhone 17系列擁有強大的產品週期，可以繼續轉化為獲利能力，而且，蘋果的服務業務（如iCloud雲端儲存、Music與Apple TV+串流媒體、App Store應用程式商店）上一季毛利率高達76.5％，也會持續做出貢獻，都是蘋果這一個季度毛利率依然維持在高檔的原因。

而庫克則指出，蘋果對自研晶片的巨額投資，讓蘋果掌握產品開發的核心能力、成為遊戲規則改變者，自研晶片也成為蘋果主要的競爭優勢，更對毛利率帶來很明顯的提升。



