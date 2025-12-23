記憶體大漲價 群創撿到槍 董座：明年第1季營運有望開門紅

記憶體缺貨大漲價，群創（3481）意外撿到槍。群創董事長洪進揚昨（23）日表示，客戶考量記憶體缺貨大漲價，搶著備貨面板等零組件，趕緊將整機產品出貨，群創因而迎來急單，樂觀看待面板市場將「價量齊揚」，明年首季有望喜迎「開門紅」，以電視需求表現最佳。

群創昨天舉行歲末記者會，洪進揚釋出以上訊息，並強調第4季將是今年營運的谷底。洪進揚透露，本季已有急單出現，推測是客戶端因應記憶體漲價及缺貨，轉向啟動提前備貨潮。

外資摩根士丹利證券也看好面板市況發展，預期電視面板價格可望在2026年出現轉折點，面板廠短期市場情緒可望更正面。有關需求面，雖然處於傳統淡季，但大摩認為，電視品牌商已開始恢復備貨，為2026年上半年主要體育賽事（冬奧、世足賽等）提前準備促銷活動，預期電視面板價格正接近本次周期的谷底。

洪進揚分析，美國總統川普祭出對等關稅的措施下，2025年的面板市況呈現「上半年搶拉貨，下半年提早進入淡季」走勢。展望2026年，洪進揚預言，明年首季可望迎來「開門紅」，因為目前看到的「量」與「價」均樂觀，電視面板的需求更好些。

他說，電視面板約占群創各類面板出貨量的三成，比重不小。通量客戶端給的MOU是一年的需求量，由於面板價格是動態調整，客戶端亦將視市況調整拉貨量。當前的能見度是明年首季需求頗旺。

洪進揚說，群創持續推動產能調整與資產活化作業，今年中已宣布將整頓南科5廠，並將筆電、顯示器與醫療用面板陸續轉往竹南T2廠與南科3廠生產，計劃最晚2026年中完成清空。相關產線調整計劃正持續進行中，除南科5廠之外，也積極盤點客戶與產品需求，進行產能整併。

