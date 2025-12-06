記憶體大漲失控 戴爾漲20％、聯想也撐不住

▲DRAM報價一路飆升。其中戴爾據悉將把多項產品價格全面上修15％到20％。（圖／美聯社／達志影像）

AI帶動的伺服器記憶體狂潮持續延燒，讓DRAM報價一路飆升。多家PC與筆電品牌廠商，近期準備調整售價，其中戴爾據悉將把多項產品價格全面上修15％到20％，最快本月中就會反映在通路端；聯想則已向客戶發出通知，強調現行報價不再適用，並預計在2026年初依市場行情調整售價。

根據TrendForce引述戴爾營運長Jeff Clarke的談話指出，記憶體成本上漲的速度罕見之快，遠超過以往經驗，公司不得不評估重新訂價。他透露，成本壓力已難以自行吸收，部分產品勢必調整價格。以台灣市場為例，一台原價3萬元的筆電，未來可能突破3.5萬元。

供應鏈人士同時透露，聯想已正式告知客戶，受DRAM、NAND與SSD報價全面跳升的影響，舊有報價將不再有效。儘管聯想未明說漲幅，但已提醒客戶儘早下單，避免之後成本墊高。

製造端同樣哀聲載道。業者指出，記憶體行情自9月底起價格幾乎每十天變一次。即便同意以新高價採購，也常面臨買不到貨的窘境。多家OEM估計，明年即使是國際大品牌，也可能拿不到原本預期的一半供給量。

TrendForce最新分析顯示，筆電BOM成本即將被重新改寫。過去DRAM加NAND約為整機成本10％到18％，但在連續多季漲價後，兩者比重可望突破20％。若品牌全面把成本轉嫁給消費者，2026年筆電售價恐將普遍上漲5％至 15％。

這波價格行情也將對消費市場形成壓力。分析指出，入門款筆電因對價格敏感度高，需求可能延後或轉向二手市場；中階筆電的買氣也有機會放緩，企業與家庭用戶可能選擇延長設備使用年限。整體筆電市場明年恐面臨更嚴峻挑戰。

