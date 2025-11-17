記憶體大漲拖累科技需求？ 陸行之:明後年半導體設備年增15%優預期。資料照



AI霸主輝達財報公布在即，但記憶體大漲恐拖累科技需求擔憂再起，輝達、台積電ADR續跌，但知名半導體分析師陸行之表示，在AI晶片需求持續，存儲記憶體全面性缺貨漲價，加上車用工業用半導體復甦， 預估明後年全球半導體設備銷售可能有10-15%的年增幅度，明顯高於彭博社分析師預期的9-10%。

輝達財報公布前夕，美股科技再度回檔，輝達、台積電ADR續跌，市場擔憂記憶體漲幅侵蝕獲利。陸行之梳理了三個主要的半導體產業的資本支出，進一步反推2026及2027全球半導體設備銷售有可能超過市場預期。

陸行之指出，在AI晶片需求持續強勁，存儲記憶體全面性缺貨漲價，加上車用及工業用半導體需求逐步復甦， 估計明後年全球半導體設備銷售（晶圓代工，存儲記憶體，IDMs 所需要的半導體設備）可能有10-15%的年增幅度，明顯高於彭博社分析師預期的9-10%。

陸行之也說明，這將有利於CoWoS/3D IC/CPO後端封裝測試設備、汽車及工業IC專用設備，以及關鍵記憶體加工測試設備供應商（如東京威力科創和愛德萬測試）。但目前預測未考慮美國政府可能對中國半導體製造商實施的進一步設備銷售限制。

