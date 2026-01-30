記憶體大漲 陸手機廠遭殃

被稱為「非洲手機之王」的傳音控股公司發布2025年業績預告，預計全年營收人民幣655.6億元，年降4.6%；淨利潤人民幣25.4億元，大幅下降54.1%，主要原因就是記憶體等零組件大漲侵蝕獲利。這也是首家因記憶體大漲而受害的手機品牌業者。

全球記憶體晶片價格持續走高，智慧手機廠商率先感受到成本漲價帶來的影響，除了傳音去年獲利大降54.1%，外界預期包括小米、OPPO、VIVO等手機業者獲利也將受到影響。

傳音在公告中表示，受供應鏈成本上升影響，記憶體等元器件價格上漲較多，對產品成本和毛利率造成一定影響，導致報告期內公司整體毛利率出現下滑態勢，加上銷售費用和研發投入增加，拖累整體盈利表現。

第一財經報導，傳音去年前三季淨利潤下降44.97%，當時該公司表示正在透過漲價和產品結構調整來應對記憶體晶片漲價的影響；小米相關管理人員也曾在去年下半年表示，雖然手機產品價格有所上調，但仍難以完全覆蓋因記憶體元件成本大幅上漲所帶來的壓力；realme在去年年底回歸OPPO，也被外界視為供應鏈壓力下廠商選擇的避險方式。

分析機構指出，記憶體成本上漲對人民幣千元機等中低端產品的衝擊更為直接，由於產品售價和利潤空間有限，記憶體等核心元器件成本上升會迅速侵蝕廠商的盈利能力；也有手機供應鏈廠商負責人表示，目前第2季規劃暫時不太樂觀，對中高端手機市場的影響也在發酵。

