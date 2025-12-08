記憶體大缺筆電喊漲！ 雙A、微星每台貴6千元

記憶體成為電子界的黃金，筆電也因此大幅漲價。（圖／東森新聞）





如果最近你打算換筆電，可能會發現價格怎麼越看越貴，主要就是記憶體價格狂飆又缺貨，也讓筆電成本全面拉高，實際詢問業者，所有筆電平均就漲了六千元，連硬碟也貴上一倍，而品牌大廠戴爾、聯想也開第一槍宣布漲價，筆電和桌機最高可能調漲兩成。

整面筆電牆放在最顯眼地方，各種廠牌通通有，年節寒假將至迎來換機潮，但要想買，恐怕得多掏些錢才能買得到。

記憶體價格狂漲，甚至出現一天一種價，沒想到現在連筆電也要跟著漲，像一台ACER筆電，一個月前價格大約是兩萬五一台，沒想到現在直接變成三萬一。

據外媒報道，國外3C業者苦喊，電腦賣一台就虧一台，而我們實際走進光華商場看一圈，的確筆電已經默默漲價，除了ACER漲六千，ASUS原價約3萬5，也漲了兩千元，微星原本三萬二，現在漲破3萬7，就連品牌美光的硬碟，也漲了超過一倍，甚至有不少業者原本祭出買筆電送記憶體活動，也通通取消。

工程師林冠廷：「漲幅大概是5千到6千左右對啊，那比較少的漲幅大概是2千3千左右，有些人會趁早買，因為他可能怕之後還會繼續漲價，對那如果他們覺得欸，這個價格真的太高了，通常都會就選擇欸不買。」

所有廠牌筆電平均漲六千元，就是因為記憶體成為電子界的黃金，光兩條就飆破五千元，而記憶體大廠火力全開主攻AI，反而排擠了消費性電子產品的記憶體，也讓戴爾與聯想兩大品牌開第一槍要漲價，預計12月中開始，包括筆電桌機要調漲最高兩成。

3C業者小白：「你即使要工作用的一般文書機，你價格還是會往上拉，以前記憶體你不用太配重在上面，但是現在還要考慮到記憶體價格，你整體機器的價格會往上漲。」

記憶體變「新黃金」，筆電價格一路往上衝，年底換機，恐怕得加快腳步，免得價格只會越來越難下手。

