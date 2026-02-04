記憶體大缺貨還狂漲 蘋果逆風推低價筆電 底氣全因這兩張王牌

蘋果自研晶片是蘋果差異化競爭力與降低成本的利器。圖為蘋果最新筆電用處理器M5。（圖／下載自蘋果官網）

為什麼蘋果敢在記憶體缺貨又大漲的現在，推出拼量的低價入門款筆電？外界傳出，蘋果已經與記憶體原廠敲定新的供應合約，而且，蘋果毛利率超過70％的服務業務，已經貢獻蘋果四分之一以上的營收，自研晶片又非常具有成本競爭力，都給了蘋果不畏成本激增的底氣。

外傳這款首度採用iPhone處理器的筆電，僅搭載8GB DRAM，比現有MacBook Air與MacBook Pro所用的16GB少了一半，不過操作的順暢度可能不會差太多，如無意外應該也會支援蘋果的AI助理Apple Intelligence。

業界人士表示，不像Wintel筆電的開放式架構，作業系統、硬體各由不同業者提供，軟硬體整合程度受限，必須預留記憶體冗余空間，蘋果則是從作業系統、硬體全面掌握，軟硬體整合度高，就連能夠在蘋果產品上跑的應用軟體，都需要通過蘋果的規範，其中就包括記憶體的使用。

外界也傳出，蘋果已經與包括三星、海力士、鎧俠在內的記憶體原廠，簽訂新的DRAM、NAND供應合約，合約將能保障供貨至少到今年上半年結束，最讓品牌廠頭大的供應問題解決之後，記憶體價格狂漲對財報帶來的壓力，對蘋果來說可能反而是小事。

為什麼呢？原因就藏在蘋果的財報裡。蘋果的「服務」營收逐年成長，蘋果的服務項目包括iCloud雲端儲存、Apple Pay金融服務、Apple Music串流音樂、Apple TV+串流影視節目、App Store應用程式商店等，毛利率高達70～80％，2025會計年度蘋果的「服務」營收貢獻度為26.2％，比起2024會計年度佔比24.5％、2023會計年度占比22.2％、2022會計年度佔比19.8％，「服務」業務已是連年穩定成長，帶來的利潤越來越高，也越來越有底氣撐住記憶體漲價帶來的壓力。

而且，蘋果除了記憶體以外的重要晶片，包括筆電處理器M系列、手機處理器A系列、藍牙晶片S系列、5G數據機晶片C系列等，全部自製、用量又大到足以產生經濟規模，為蘋果省下可觀的費用。

蘋果執行長庫克、財務長Kevan Parekh都不諱言，蘋果的服務業務持續成長、核心晶片的自製能力，正是蘋果的競爭優勢。



