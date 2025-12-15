記憶體大缺貨 華邦電砸23.32億元買設備擴產

華邦電(2344)今(15)日公告，公司向艾司摩爾(ASML)訂購機器設備事宜，時間為今年的5月9日到12月15日，累積交易總金額為新台幣23.32億元。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠華邦電(2344)今(15)日公告，公司向艾司摩爾(ASML)訂購機器設備事宜，時間為今年的5月9日到12月15日，累積交易總金額為新台幣23.32億元，將供生產使用。

華邦電因應AI帶動記憶體出現結構性缺貨，今年10月間董事會已大幅上修資本支出至新台幣355.09億元，較年初的53億元增加近5.7倍，將用於擴充高雄廠產能及相關設備投資，以增加DRAM、NOR Flash等產品產出，預計2026年第3季後陸續顯現效益。

投顧近期雖調升華邦電目標價，從69元升至100元，但華邦電股價今下跌4.69%，收在71.1元，成交量42.59萬張，居台股賣超之首，外資轉大賣10.8萬張，也居外資賣超第1位。

